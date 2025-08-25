Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Laas camisetas que está vendiendo la afición del Newcastle.
Exrealista

«Isak es una rata»: La camiseta que se vende a las afueras del estadio del Newcastle

La afición de las urracas no perdona la actitud del exrealista y así se lo hace saber en el primer partido de la temporada como locales ante el Liverpool, equipo que le pretende

Iker Valverde

Iker Valverde

Lunes, 25 de agosto 2025, 21:09

Alexander Isak ha dejado de ser el ojito derecho de la afición del Newcastle para convertirse en un villano. El sueco sigue fuera de dinámica ... de grupo después de un verano convulso en el que su nombre ha estado en todos los diarios de Inglaterra. La hinchada urraca le ha hecho saber al exrealista su malestar y ha vendido en los alrededores del estadio de St. Jaames' Park camisetas blancas que rezan «Isak es una rata» junto al resto de bufandas y banderas de otros jugadores en la previa del partido ante el Liverpool, caliente por ser el equipo que más fuerte está pujando por Isak y por ser el primero de la temporada en casa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina, de Pakistán y Bolivia a San Sebastián
  4. 4 San Sebastián, multas de 3.000 de euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  8. 8

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  9. 9 La ira de Manolo González con Brais por el pelotazo que no fue
  10. 10

    Reacción que sabe a poco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Isak es una rata»: La camiseta que se vende a las afueras del estadio del Newcastle

«Isak es una rata»: La camiseta que se vende a las afueras del estadio del Newcastle