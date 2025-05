Imanol: «Podemos conseguir los doce puntos que quedan»

Imanol Alguacil se esperaba la pregunta sobre la larga charla que ha ofrecido a sus jugadores antes del entrenamiento sobre el campo en Zubieta ... y su rápida respuesta no ha defraudado: «La he hecho queriendo, para que me lo preguntarais. Hoy ha tocado alargarla y eso que veníamos de cuarenta minutos de vídeo. Tenía ganas de hablar, nada serio, anécdotas», ha bromeado el técnico.

El oriotarra no pierde el sentido del humor, a pesar de que la temporada no ha ido como deseaba. Es consciente de que su equipo no está rindiendo al nivel que esperaba en este tramo final de curso, pero ha recordado que «hace poco jugamos un partido increíble» en referencia a la vuelta de las semifinales de Copa contra el Real Madrid. «Veremos si somos capaces de recuperar esa versión, no solo para mañana, también en los siguientes partidos», ha indicado.

No tiene nada que reprochar a sus jugadores. «Asumo la responsabilidad. La temporada ha sido larga, ha sido el año con más partidos, pero están con alegría. No diría que frescos, seria mentir, pero tampoco diría que están muy cansados, no están muertos, están con ganas, lo que pasa es que no hemos tenido la capacidad de sacar adelante los partidos y por eso la sensación es otra». Recupera a Zubeldia después de perderse el último mes de competición, pero pierde a Becker que «sigue con dolor».

Este sábado (21.00 horas) afronta su penúltima salida como entrenador de la Real Sociedad. Espera el Atlético en el Metropolitano, uno de los pocos estadios en los que no ha salido victorioso. «Me gustaría ganar, pero no por mí. La semana pasada ya dije que lo importante es que la Real esté en Europa la temporada que viene, no yo. Doce puntos son muchos y me creo que podemos conseguir los doce».

No se fía del rival a pesar de que no tiene nada en juego. «Sabiendo a quien tiene como entrenador, la plantilla que tiene... Veremos al Atlético de Madrid de siempre. Un equipo competitivo, con buenas transiciones, balón parado, que querrá ganar en su casa. Tendremos que hacer muchas cosas bien para ganar».

¿Cambio de sistema?

Imanol sigue creyendo en que Europa es posible. «Ni los jugadores ni yo pensamos que no podemos entrar en Europa. Una vez más, estamos con posibilidad de clasificarnos a cuatro partidos del final». Al ser preguntado si pensaba que el equipo iba a estar mejor posicionado a estas alturas de Liga, ha contestado que «no sé cómo estábamos en las otras temporadas». «Vamos a ver cómo estamos a falta de tres partidos, pero nosotros estamos con la máxima ilusión y ambición».

También ha hablado sobre la posibilidad de introducir un cambio de sistema ante el conjunto colchonero. «Siempre barajo la posibilidad, en función de cómo están nuestros jugadores y el rival, pero a veces el dibujo no es lo realmente importante, sino lo que hacen los jugadores».

Por último, ha sido cuestionado por la falta de gol del equipo. «Me preocupa lo que me tiene que preocupar. No me preocupa más ahora. No hace mucho este equipo ganaba partidos por 1-0 o 0-1 y nadie se quejaba de la falta de gol», ha opinado.