Imanol Alguacil: «Mañana será un día emotivo, me he dejado la vida por mantener a la Real arriba»

Se acerca el final de Imanol Alguacil en la Real Sociedad y este domingo dirigirá su último partido en el Reale Arena ante su afición ... contra el Girona (19.00), un día que el oriotarra no ha escondido que será «muy muy especial» para él, pero también para «miembros del cuerpo técnico y muchos jugadores».

En la rueda de prensa de este mediodía ha transmitido que «no me he parado a pensar aún en que es mi último partido en Anoeta, pero al mismo tiempo es difícil quitárselo de encima. Dejé claro que quería que fuera un partido más», pero Imanol recibirá en los minutos previos de la mano de Jokin Aperribay la insignia de Oro y Brillantes, la máxima distinción del club. «Me dijo el presidente que me lo merecía, y le respondí que si solo era eso, vale. No le iba a decir que no al presi, pero creo que no me lo merezco».

Preguntado por la razón por la que cree que no se merece recibir ese honor, ha respondido que «la insignia la tiene que recibir alguien que hace cosas grandes, pero grandes de verdad. Soy el primero que reconozco que he sido parte de esta bonita historia, pero hay más gente que ha trabajado para estar arriba. El presi lo tenía muy claro, así que no le iba a decir que no. Me siento emocionado, porque si el presidente ha decidido que sea yo, es por algo».

La gran espina del partido de este domingo es que la Real ya no tiene opciones para terminar la temporada en puestos que den acceso a competición europea la campaña que viene, «una tremenda pena» en opinión de Imanol. «La última parte de la temporada está siendo injusta con el equipo y mi objetivo era terminar en Europa para celebrar de esa manera el final, pero no ha sido así». De todos modos, para el técnico txuri-urdin seguirá siendo una despedida «feliz y emotiva» al sentir que se va «muy tranquilo con lo hecho esta temporada, es algo muy muy complicado competir en Liga, Copa y Europa League».

Ha mencionado en dos ocasiones que además de la de él, también será la despedida de «muchos» jugadores, y preguntado por si la no clasificación europea puede ser un factor para que las salidas sean más estos próximos meses, Imanol ha respondido que «no sé si será así (el último partido de varios jugadores) pero no será porque no entremos en Europa, ha habido salidas todos los años».

Imanol ha expresado que su anuncio de marcharse «ha aumentado la presión a los jugadores porque sé que ellos querían terminar bien por mí aunque yo les dijera que no era por mí sino por el club. Todos estamos deseando terminar con una victoria delante de nuestra gente». Sin embargo, no hubiese cambiado los tiempos que ha manejado para gestionar su adiós. «Hay muchos entrenadores que no toman la decisión hasta el último momento», ha defendido.

Quién sabe si en un futuro Imanol ocupa el banquillo visitante de Anoeta, pero ante ese futuro e hipotético escenario ha pedido bromeando «dejadme despedirme primero», para añadir que «he sido muy feliz aquí y no puedo pedir más con todo lo que he vivido. Estoy súper agradecido a todos porque lo han dado todo por mí. Afición, staff y, sobre todo, los jugadores. Con muchos coincidí en el filial, llevo más de diez años con ellos, una auténtica barbaridad, y me quedo con cómo nos respetamos unos a otros después de tanto tiempo».

En definitiva, será una tarde emotiva en Anoeta, pero eso no desvía la mira de Imanol: ganar. «Los jugadores me conocen y quizás el mensaje sobra, porque tanto ellos como yo queremos los seis puntos, ganar los dos partidos que quedan. Si algo he querido inculcar a los jugadores y al club es la ambición de ganar siempre. Ganar un partido de Liga con la Real es siempre muy importante. ¿Y qué le digo a la afición? El mensaje es claro, es de agradecimiento no por el cariño de los últimos días, si no porque me he sentido querido todos estos años. Me he dejado la vida por mantener a la Real arriba».