Ya hay horario para la vuelta de Xabi Alonso a Donostia: no coincidirá con la bandera de La Concha El Real Madrid llegará como líder invicto a San Sebastián tras el parón, en un duelo que se ha fijado para las 16.15 horas del sábado día 13

A. Algaba Domingo, 31 de agosto 2025, 09:05 Comenta Compartir

La afición txuri-urdin se marcha con mal sabor de boca al parón liguero por selecciones. Sin victorias en tres partidos y con apenas dos puntos, a la vuelta de la esquina se vislumbra ya la visita de uno de los 'cocos' del campeonato. El Real Madrid de Xabi Alonso, que ayer cerró un tres de tres en triunfos en este arranque liguero llegará a Anoeta pleno de moral en un duelo que LaLiga ya ha programado para el sábado 13 de septiembre.

La competición hizo públicos ayer a última hora de la tarde los horarios de los partidos de la vuelta a la competición en la cuarta jornada. El duelo entre la Real Sociedad y el Real Madrid será el tercero en orden de esa jornada y está condicionado por el estreno en la Champions League del equipo de Xabi Alonso. Por esa razón, el duelo se ha programado el sábado 13 a las 16.15 horas.

Ampliar

La vuelta del tolosarra a Anoeta no coincidirá, por tanto, con la segunda jornada de la bandera de La Concha, por lo que los aficionados podrán disfrutar de esas dos citas deportivas importantes sin tener que renunciar a ninguno de los dos eventos.

Eso sí, los de Sergio deberán mejorar mucho para poder imponerse a un conjunto blanco que apenas ha recibido un gol en tres jornadas de liga, y que no se deja puntos en Anoeta desde 2023.