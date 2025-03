Elene Lete cumple 100 partidos: «Ninguna cree que pueda llegar a esta cifra tan joven»

Elene Lete ya es centenaria. La portera de Zumarraga alcanzó ante el Sevilla en Zubieta los cien partidos jugados con la camiseta de la ... Real Sociedad. A sus 22 años se ha convertido en la guardiana indiscutible de la portería txuri-urdin, lo que le ha llevado incluso a defender la portería de la selección.

En declaraciones a la web del club la jugadora ha reconocido que «nadie cree que pueda llegar a esta cifra, más siendo portera, una posición en la que no hay rotación. Juegas o no». Además, se ha mostrado orgullosa por haberlo conseguido «siendo tan joven».

Lete debutó el 30 de mayo de 2021 ante el Santa Teresa en Zubieta. Encajó un gol, pero el equipo ganó. Recuerda «con muchos nervios» aquel día. «Me dieron la oportunidad, ganamos y me llevé esa ilusión a casa de poder llegar a Primera».

La canterana ha vivido momentos deportivos inolvidables los últimos años. Uno de ellos tuvo que ver con el título Zamora que se llevó al finalizar la temporada 21/22 como la portera que menos goles recibió de la Liga. «No me lo esperaba, pero es un premio colectivo. Fue mérito de todo el equipo y ese trofeo lo gané por ellas».

El debut, el Zamora, la clasificación a Champions... Lete no se puede quedar con un solo momento de su corta pero prolífica trayectoria en el cuadro txuri-urdin. Y no se conforma: «Todavía me queda mucho por mejorar. Voy a por más».