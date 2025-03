La Real Sociedad, atrapada en una espiral de dudas tras el parón

La Real Sociedad no logra plasmar su mejor juego colectivo y solo pudo empatar este domingo en Zubieta contra el Sevilla. Las de José Luis ... Sánchez Vera no supieron cómo atacar a un rival muy bien plantado en el campo y encadenan ya cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria. En esta dinámica negativa puede que algo tengan que ver también las bajas de la goleadora Amaiur Sarriegi y de Violeta Quiles.

Debido a la trascendencia del duelo por continuar en la pelea por el top-5 de la clasificación liguera, el partido comenzó con muchas imprecisiones. La Real, sin sorpresas, apostó por una salida del balón desde atrás que esta vez no funcionó como se esperaba. De hecho, la primera ocasión del partido llegaría en el minuto 12 por medio de la exjugadora txuri-urdin Gemma Gili, que probó con el disparo desde fuera del área tras robar el balón a Cahynova.

El cuadro txuri-urdin tardó en entrar en el partido y no fue hasta ese primer susto del Sevilla cuando pisó campo contrario con cierto peligro. Una buena jugada de Nerea Eizagirre dejó a Franssi el balón dentro del área y Mirari no llegó a rematar tras un pase de la muerte algo largo. La Real, sin soluciones ante un Sevilla muy bien plantado en el terreno de juego, no lograba conectar una buena sucesión de pases para cambiar la dinámica.

Antes del descenso llegó la mejor ocasión del partido. La delantera del Sevilla, Fatu Kanteh, tras un gran desmarque a campo abierto y un regate perfecto a Elene Lete, tuvo la oportunidad de subir el primer tanto al marcador. Sin embargo, un último control largo, dejó a la jugadora con el dorsal '9' sin ángulo y sin opciones de enviar el balón dentro de la portería.

La segunda mitad comenzó con las mismas dudas por parte de la Real, sin saber muy bien a qué jugar y sin poder frenar a Fatu Kanteh, quien cada vez que tocaba el balón era sinónimo de peligro.

Con la vuelta a los terrenos de juego de Lavogez después de dos meses de lesión y la entrada de Cecilia nada más reanudarse la segunda parte, la Real modificó su dibujo y pasó a una defensa de tres. Y con carrileras, con situaciones por fuera, la Real fue más Real, el equipo dominante que nos tenía tan bien acostumbrados antes de las tres últimas derrotas consecutivas en liga.

La ocasión más clara para la Real llegaría tras una falta lateral muy bien ejecutada por parte de Andreia Jacinto en el minuto 70. La número 8 de la Real puso un centro con rosca al punto de penalti que lograba rematar la recién renovada Elene Guridi y que sacó bien la portera sevillista Esther Sullastres.

La Real llegó a los minutos finales dominando en campo contrario, pero la destacada actuación de Sullastres y el desacierto a la hora de finalizar las jugadas en el área rival le dejaron sin recompensa. Con este empate, la Real falla en una nueva oportunidad para escalar en la clasificación y concluye la jornada en quinto lugar, a cuatro puntos del tercer puesto ocupado por el Atlético.

La visita al Levante Badalona el próximo sábado podría ser una buena ocasión para salir del bache en el que está inmersa la Real. Luego tendrá dos partidos seguidos en Zubieta: recibirá al Levante el domingo 16 y al Atlético de Madrid el domingo 23.