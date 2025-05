Eusebio, un invitado muy especial en Anoeta

El encuentro de hoy en el Reale Arena entre la Real Sociedad y el Celta va a tener un invitado muy especial para ambos ... contendientes: Eusebio Sacristán. El exentrenador de ambos equipos se encuentra estos días en Donostia y ha tenido la ocasión de visitar el estadio donostiarra, muy cambiado desde la época en la que él fue el técnico, y las instalaciones de Zubieta, de las que se puede relatar algo muy similar tras una extraordinaria inversión para mejorarlas y modernizarlas. El preparador pucelano viene con Juan Carlos Andrés, el que fue su segundo y escudero desde el 9 de noviembre de 2015, día en el que sustituyó a David Moyes en el banquillo de la Real, hasta el 18 de marzo de 2018, cuando fue destituido y reemplazado por Imanol Alguacil.

Ampliar Eusebio, con su grupo de trabajo en el nuevo Anoeta

Eusebio se sigue recuperando y arrastrando las secuelas que le dejaron un gravísimo accidente doméstico sufrido el 30 de diciembre de 2020, día en el que cambió su vida. Sufrió una caída que le provocó un traumatismo craneoencefálico por el que estuvo en coma inducido durante tres semanas en el Hospital Clínico de Valladolid. Una vez pasado el primer momento crítico, fue trasladado a una clínica especializada en daños cerebrales de Barcelona para iniciar un complejo proceso de recuperación. «Ha sido un duro proceso, ya que al principio no era capaz de comunicarme y eso me ha hecho estar muy triste y sentirme muy mal, porque no sabía como iba a ser mi vida, si iba a poder volver a tener una conversación normal», dijo el técnico de La Seca.

Ampliar Juanmi celebra el gol del empate en Vigo que valió para clasificarse para la Europa League en el último partido de la campaña 2016/17. Le acompañan Bautista, Prieto, Yuri y Odriozola EFE

Con Eusebio al frente, la Real disputó alguno de los mejores encuentros que se le recuerdan en la época contemporánea. En la campaña 2016/17, la escuadra txuri-urdin obtuvo una plaza para la Europa League merced a un rendimiento fabuloso durante un curso en el que facturó partidos para el recuerdo, como los que le enfrentaron al Barça o al Atlético de Madrid en Anoeta. El equipo guipuzcoano retornaba a una competición continental tres años después con Illarra de formidable líder, Oyarzabal dando ya sus primeras pinceladas de poderío y el poder goleador de Willian José y Juanmi, que además anotó el gol del pasaporte continental en el descuento del último partido, en Vigo.

Pese a aquel 'Bloody Sunday' en el que Aperribay echó del club del tirón al técnico vallisoletano y a Loren, entonces director deportivo, el recuerdo que dejó 'Use' en la Real fue muy bueno. Sus 112 partidos como entrenador de la Real tuvieron un balance de 46 victorias, 23 empates y 43 derrotas, con 177 goles a favor y 165 en contra. Con su fútbol de posesión y toque, puso las bases de la Real exitosa de Imanol Alguacil.