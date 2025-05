Que no cunda el desánimo

Todos hemos perdido 4-0 alguna vez, pero lo peor fue la forma en la que se dio el resultado con el equipo desbordado en ... todas las líneas y siendo un exrealista el que nos hizo los goles. Sigo pensando lo mismo que hace dos años, que Sorloth no se debió ir y que la Real no hizo lo necesario para que se quedase. Volviendo al presente, creo que cuando un equipo no está bien, como ahora con la Real, quizás hay que pensar en reforzar el centro del campo con un cuarto hombre y jugar más a no encajar que a presionar tan arriba teniendo enfrente a un rival como el Atlético. Porque faltó hasta agresividad, aunque a veces hay que estar bien colocado para poder llegar a las disputas y demostrar ese carácter.

El partido arrancó mal incluso antes del pitido inicial con la baja en el calentamiento de Aguerd. No es la primera vez que se borra en una situación similar y me sorprende. Porque parece que está muerto, luego revive y cuando lo necesitas, no está. Es un jugador que nos dio tanto en la primera vuelta que ahora me duele verlo así.

Con todo, y teniendo hoy partido, yo no caería en el desánimo. Hay que acabar bien la temporada. Y para eso lo primero es reforzarnos sin balón para que al rival le cueste marcarnos. Recuerdo que en 1979 el Inter allí nos metió tres goles en la segunda parte pero ves el partido por televisión y no jugamos tan mal. Estuvieron más acertados y punto, pero les hicimos sufrir, no solo en Atocha sino también en San Siro. Si el rival te tiene que ganar, que lo haga sufriendo, no como el sábado el Atlético, que jugó a placer.

No creo que haya un problema de actitud. En mi época me cabreaba cuando nos decían que no teníamos actitud. ¿Cómo que no? El jugador siempre tiene una actitud positiva, lo que pasa es que a veces las cosas no salen como quieres. Jugar a los tres días de una derrota tan dolorosa es positivo porque es una oportunidad para la revancha y la mejor forma de volver a poner las cosas en su sitio para que la gente se vuelve a sentir orgullosa de sus jugadores. En pocos clubes habrá unos tan comprometidos como en la Real. Eso sí, hoy es el día para que la afición vea que te dejas el alma en el campo y hacer sufrir el contrario. Que no cunda el desánimo.