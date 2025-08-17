Estreno exigente para el Sanse ante el Zaragoza en Anoeta

Los potrillos regresan hoy a Anoeta en busca de los primeros tres puntos de la temporada. Ahí les espera un Zaragoza que sabe muy bien ... lo que es ganar al filial de la Real, como hizo (1-2) en la última campaña del conjunto txuri-urdin en la Liga Hypermotion. Pero esto no debe intimidar a los pupilos de Ansotegi, que con pocas novedades pero con las energías renovadas, deben aspirar a plantar cara a cualquier equipo que se les ponga por delante.

La incógnita sobre dónde se iba a jugar el primer partido de la temporada del Sanse ya está despejada, jugarán en casa; ahora toca descubrir cómo será el debut de Ion Ansotegui como entrenador de Segunda División. Como mano derecha tendrá a Imanol Aguirretxe y, entre los dos, sabedores de lo que es jugar un partido de la categoría de plata en Anoeta, tendrán que alinear el primer once de la temporada.

Hay hambre de fútbol y eso se tiene que notar en las gradas. Las 600 entradas que puso la Real en venta ya están agotadas y eso es muy buena señal. Ahora solo falta ver a los realzales animando al equipo en esta nueva etapa, que no se prevé nada sencilla. Algo que quizás echaron en falta los potrillos que formaron parte de la Segunda División en la temporada 21/22.

Un bloque curtido en Zubieta

Se mantiene el bloque del equipo respecto a la plantilla que logró la pasada campaña el ascenso, con las únicas novedades de la subida al primer equipo de Mikel Goti y la incorporación del defensa japonés Kazunari Kita, que hoy puede disputar su primer partido como titular. Durante los meses de pretemporada, el equipo dejó buenas sensaciones: dos victorias ante equipos de Primera RFEF (Osasuna B y Unionistas) y dos empates contra el Mirandés y ante la segunda unidad del Stade Rennais.

Por el contrario, la enfermería del Zaragoza ha estado llena durante todo el verano. Las lesiones han condicionado la preparación del equipo, ya que Keidi Bare sigue sin estar disponible, mientras que Tachi y Sebastian Kosa se recuperan de dolencias más graves, y Radovanovic empieza a pisar el verde. Por ello, el tramo final del mercado de fichajes de este verano será clave para el conjunto maño.

Los potrillos tienen hoy la primera prueba de la temporada y la oportunidad de estrenar su marcador con tres puntos en Anoeta ante la afición txuri-urdin. No hay dudas de que Ion Ansotegi e Imanol Aguirretxe pondrán toda la carne en el asador sabiendo lo importantes que son las primeras jornadas de cualquier Liga.