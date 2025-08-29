Dos árbitros asistentes asturianos para el Real Oviedo-Real Sociedad de este sábado

I. G. Viernes, 29 de agosto 2025, 19:16 Comenta Compartir

La Federación Española de Fútbol ha publicado este viernes por la tarde las designaciones arbitrales para los partidos de Primera División que se disputarán mañana. La polémica se ha sembrado entre los aficionados al descubrir que los dos árbitros asistentes del Real Oviedo-Real Sociedad proceden de Asturias, lugar en el que se va a disputar el encuentro y casa del Real Oviedo.

Israel Bárcena, el primer asistente arbitral, procede de Gijón y su compañera, segunda asistente, Judith Romano, de Llanes. Mr.Asubío, perfil de un exárbitro de categoría nacional y analista arbitral, se ha hecho eco de esta curiosidad. La decisión ha despertado polémica en las redes sociales, especialmente en los aficionados txuriurdines. «Este país no es Inglaterra, esto no va a salir bien, por muy profesionales que sean. A la Real Sociedad siempre le tocan las innovaciones del CTA», responde un usuario.

Se trata de una nueva norma de esta temporada, en la que los árbitros pueden oficiar en partidos jugados por equipos de su comunidad. De momento, no se ha hecho con árbitros principales. En Inglaterra es algo común, ya que lo que está prohibido es que los colegiados arbitren al equipo del que son aficionados.

El árbitro principal del encuentro de este sábado es el cántabro Adrián Cordero y en el VAR estará Carlos del Cerro. El colegiado arbitró a la Real Sociedad en dos encuentros la pasada temporada. El primero de ellos fue en la jornada 7, cuando el Mallorca recibió a los guipuzcoanos en su casa para vencerles 1-0. El segundo arbitraje de Cordero fue en San Sebastián, durante la jornada 29, cuando la Real Sociedad ganó al Real Valladolid por 2-1.

