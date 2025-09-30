Condolencias txuri-urdin por el portero cántabro de 19 años fallecido, que también era 'realzale'

La noticia del fallecimiento de Raúl Ramírez, portero del Colindres de sólo 19 años, sacudió a todo el mundo del fútbol este lunes. El cancerbero murió trágicamente tras recibir un golpe fortuito en la cabeza ... jugando con el Colindres un partido del grupo cántabro de la Tercera RFEF ante el Revilla de Camargo. Entre los cientos de entidades, clubs y personas que han mostrado sus condolencias a su pareja, a su familia y a su club, se encuentra la Real Sociedad, que este martes ha enviado su pésame a través de sus redes sociales.

⚫️ Nos unimos al dolor por el fallecimiento de Raúl. Nuestro más sentido pésame a familiares, amig@s y al Club. Goian bego. pic.twitter.com/JT2iVHWXoZ — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 30, 2025

Raúl era estudiante, era portero, era monitor en unos campamentos de verano y también era 'realzale'. Lo hizo patente en una visita a Donostia que hizo el pasado 2 de agosto con su inseparable pareja, Ariadna. Hicieron fotos en Igeldo, en la Parte Vieja, en La Concha, con una txuleta y en Anoeta, estadio donde el cancerbero de Santoña compró una camiseta de esta temporada de la Real Sociedad, con el nombre de 'Lito', que debía ser su apodo, y el dorsal '21'. Ahora mismo, es Arsen Zakharyan el que porta ese número, pero en años anteriores también lo lucieron Martin Odegaard y David Silva, entre otros. En este caso, Raúl no se decantó por la elástica de su colega Álex Remiro, por ejemplo.

La vida del portero quedó segada este pasado sábado, en el minuto 63 del partido del Colindres ante el Revilla en el estadio de El Crucero. Raúl chocó fortuitamente con un delantero del equipo rival, lo que le provocó una primera parada cardiorespiratoria en el propio campo y otra en la ambulancia en la que estaba siendo trasladado a la UCI del Hospital Valdecilla de Santander, donde finalmente falleció este lunes. En el campo no había ni médico ni ambulancia, pero sí un desfibrilador. El portero fue atendido en primera instancia por su propio entrenador, que tiene conocimientos de reanimación cardiopulmonar, y una estudiante de enfermería que se hallaba en la grada. Algunos medios señalan que el joven de Santoña ya sufría una patología congénita y tenía dos aneurismas cerebrales antes del fatal impacto fortuito del pasado sábado.

A causa de la muerte de Raúl Ramírez, la Real Federación Cántabra de Fútbol ha decretado tres días de luto y se guardará un minuto de silencio en todos los campos de Cantabria donde se disputen partidos el próximo fin de semana, incluido El Sardinero, donde el Racing de Santander recibe este domingo 5 de octubre (18.30 horas) al Málaga en un encuentro de LaLiga Hypermotion.