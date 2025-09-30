Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Camiseta de la Real que compró Raúl Ramírez hace dos meses en Donostia

Condolencias txuri-urdin por el portero cántabro de 19 años fallecido, que también era 'realzale'

Raúl Ramírez, que murió este lunes tras recibir un fortuito golpe en la cabeza en un partido con el Colindres, compró un agosto una camiseta de la Real Sociedad con su apodo: 'Lito'

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:48

La noticia del fallecimiento de Raúl Ramírez, portero del Colindres de sólo 19 años, sacudió a todo el mundo del fútbol este lunes. El cancerbero murió trágicamente tras recibir un golpe fortuito en la cabeza ... jugando con el Colindres un partido del grupo cántabro de la Tercera RFEF ante el Revilla de Camargo. Entre los cientos de entidades, clubs y personas que han mostrado sus condolencias a su pareja, a su familia y a su club, se encuentra la Real Sociedad, que este martes ha enviado su pésame a través de sus redes sociales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  2. 2

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  3. 3 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  4. 4

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  5. 5

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  6. 6 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta
  7. 7 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  8. 8

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  9. 9

    «Llegué sin trabajo y ahora llevo un negocio sin relevo que iba a cerrar por jubilación»
  10. 10 Sale a la venta el histórico autobús que unía San Sebastián con Pamplona por 10 pesetas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Condolencias txuri-urdin por el portero cántabro de 19 años fallecido, que también era 'realzale'

Condolencias txuri-urdin por el portero cántabro de 19 años fallecido, que también era &#039;realzale&#039;