Condolencias txuri-urdin por el portero cántabro de 19 años fallecido, que también era 'realzale'
Raúl Ramírez, que murió este lunes tras recibir un fortuito golpe en la cabeza en un partido con el Colindres, compró un agosto una camiseta de la Real Sociedad con su apodo: 'Lito'
San Sebastián
Martes, 30 de septiembre 2025, 10:48
La noticia del fallecimiento de Raúl Ramírez, portero del Colindres de sólo 19 años, sacudió a todo el mundo del fútbol este lunes. El cancerbero murió trágicamente tras recibir un golpe fortuito en la cabeza ... jugando con el Colindres un partido del grupo cántabro de la Tercera RFEF ante el Revilla de Camargo. Entre los cientos de entidades, clubs y personas que han mostrado sus condolencias a su pareja, a su familia y a su club, se encuentra la Real Sociedad, que este martes ha enviado su pésame a través de sus redes sociales.
⚫️ Nos unimos al dolor por el fallecimiento de Raúl. Nuestro más sentido pésame a familiares, amig@s y al Club. Goian bego. pic.twitter.com/JT2iVHWXoZ— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 30, 2025
Raúl era estudiante, era portero, era monitor en unos campamentos de verano y también era 'realzale'. Lo hizo patente en una visita a Donostia que hizo el pasado 2 de agosto con su inseparable pareja, Ariadna. Hicieron fotos en Igeldo, en la Parte Vieja, en La Concha, con una txuleta y en Anoeta, estadio donde el cancerbero de Santoña compró una camiseta de esta temporada de la Real Sociedad, con el nombre de 'Lito', que debía ser su apodo, y el dorsal '21'. Ahora mismo, es Arsen Zakharyan el que porta ese número, pero en años anteriores también lo lucieron Martin Odegaard y David Silva, entre otros. En este caso, Raúl no se decantó por la elástica de su colega Álex Remiro, por ejemplo.
La vida del portero quedó segada este pasado sábado, en el minuto 63 del partido del Colindres ante el Revilla en el estadio de El Crucero. Raúl chocó fortuitamente con un delantero del equipo rival, lo que le provocó una primera parada cardiorespiratoria en el propio campo y otra en la ambulancia en la que estaba siendo trasladado a la UCI del Hospital Valdecilla de Santander, donde finalmente falleció este lunes. En el campo no había ni médico ni ambulancia, pero sí un desfibrilador. El portero fue atendido en primera instancia por su propio entrenador, que tiene conocimientos de reanimación cardiopulmonar, y una estudiante de enfermería que se hallaba en la grada. Algunos medios señalan que el joven de Santoña ya sufría una patología congénita y tenía dos aneurismas cerebrales antes del fatal impacto fortuito del pasado sábado.
A causa de la muerte de Raúl Ramírez, la Real Federación Cántabra de Fútbol ha decretado tres días de luto y se guardará un minuto de silencio en todos los campos de Cantabria donde se disputen partidos el próximo fin de semana, incluido El Sardinero, donde el Racing de Santander recibe este domingo 5 de octubre (18.30 horas) al Málaga en un encuentro de LaLiga Hypermotion.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.