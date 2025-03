La complicada vuelta a casa de Odriozola

Imanol Troyano San Sebastián Jueves, 27 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

No está siendo el regreso a casa soñado por Álvaro Odriozola. El donostiarra volvió a la Real el último día del mercado de fichajes ... de verano de la temporada 2023/24 y en su segunda campaña como blanquiazul tras su retorno sigue sin encontrar su sitio en el equipo. Odriozola no ha vuelto a mostrar la versión que ofreció en su primera etapa como txuri-urdin. Su condición física está siendo el gran talón de Aquiles que, de momento, no le ha permitido estar disponible para Imanol con una prolongada continuidad.

Los persistentes problemas físicos que ha ido arrastrando desde prácticamente el primer día le han impedido ser siquiera una opción en el once inicial para Imanol. Esta temporada lleva disputados ocho partidos. Cuatro de ellos de Europa League (Niza, Anderlecht, Dinamo de Kiev y PAOK), dos de Liga (Mallorca y Osasuna) y otros tantos de Copa (Jove Español y Conquense). Suma cinco titularidades y un total de 419 minutos sobre el césped. Solo Zakharyan y Traoré tienen números de participación inferiores que el donostiarra, después de haber pasado ambos por periodos de lesiones de larga duración desde inicios de curso. LOS DATOS Temporada actual 8 partidos jugados entre Liga (2), Copa (2) y Europa League, 5 de ellos como titular.

Temporada pasada 15 partidos jugados entre Liga (9), Copa (3) y Champions (3), 10 de ellos como titular.

Último partido 30 de enero ante el PAOK de Salónica en Anoeta. Fue titular y sustituido al descanso por un golpe.

Contrato En septiembre de 2023 firmó hasta junio de 2029. Odriozola es consciente de que atraviesa una situación complicada. No juega desde el 30 de enero, en el último partido de la liguilla de la Europa League ante el PAOK de Salónica. Aquel día fue titular y sustituido al descanso por culpa de un golpe. Desde entonces diferentes molestias físicas le han apartado de la dinámica habitual de trabajo en Zubieta. De los últimos trece partidos desde el duelo ante los griegos, se ha perdido ocho por lesión, otro por sanción y en los cuatro restantes se ha quedado en el banquillo sin jugar pese a estar convocado. Odriozola no juega y el escenario se le va a complicar aún más para poder hacerlo hasta final de temporada. Sin Europa League, con el equipo disputando dos competiciones –en Liga quedan diez partidos y en Copa como mucho quedarían dos–, la política de rotaciones de Imanol se suavizará en las próximas fechas. Con más semanas limpias para poder descansar y preparar mejor los encuentros ligueros del fin de semana, se reducirá el número de jugadores que entren en las alineaciones. El oriotarra volverá a ser más selectivo para confeccionar sus onces y se complicará sobremanera poder hacerse un hueco si no asola una plaga de lesiones a la plantilla. La alta competencia que hay en el lateral derecho tampoco le va a facilitar la tarea para ganar protagonismo. Aramburu parte como el lateral titular del equipo y Aritz Elustondo también ha cogido fuerza en la posición. De hecho, el beasaindarra fue titular en los dos partidos ante el Manchester United en la eliminatoria de octavos de Europa League. Además, la reaparición de Traoré, que ya ha sumando minutos en las últimas semanas ante el Barcelona, Sevilla y Manchester United, van a dificultarle más las cosas al canterano. Ya está recuperado El sábado, ante el Valladolid, Imanol tendrá que poner sobre el campo a los once mejores jugadores y Odriozola no aparece en las quinielas para entrar en el lateral derecho si el técnico opta por darle un merecido descanso a Aramburu, que vuelve del parón internacional tras jugar el partido completo ante Perú en la madrugada del miércoles. De hecho, el internacional venezolano solo llevará a cabo un entrenamiento con sus compañeros antes del encuentro del sábado. Hoy descansará tras su largo viaje de vuelta y mañana se pondrá a las órdenes de Imanol. Aritz o Traoré parten como principales sustitutos en caso de descanso de este último. Odriozola vuelve a ser uno más estos días con el grupo después de haber superado recientemente unas molestias en el bíceps femoral derecho y haber dejado atrás una gripe que le obligó a causar baja en dos entrenamientos la pasada semana. A pesar de estar físicamente restablecido, el exjugador de Real Madrid, Bayern de Múnich y Fiorentina arrastra un déficit importante en su ritmo de juego que solo se consigue paliar de una forma: jugando partidos. Pero si no juega, es imposible que lo alcance. Noticia relacionada Idígoras, invitado estrella hoy en Goazen Reala! El donostiarra ya reconoció en una entrevista a este periódico que se considera un futbolista eminentemente físico. «Vivo de mi físico, de mi explosividad y velocidad». El recuerdo que dejó antes de marcharse en 2018 rumbo a Madrid era el de un lateral muy ofensivo, capaz de doblar al extremo y llegar a línea de fondo para sacar centro ayudado de su velocidad. Sin embargo, su inactividad en el conjunto blanco, principalmente en la temporada previa a su regreso a Donostia, le ha supuesto un peaje importante. «Tenía que volver a ser futbolista», admitió, y fue muy gráfico a la hora de poner un ejemplo para explicar su situación: «El coche llevaba demasiado tiempo en el taller y cuando lo hemos sacado ha habido que cambiar algunas piezas». La «mili» de Imanol A su regreso a la Real la pasada temporada Odriozola era consciente de que iba a tener que someterse a un exigente periodo de adaptación. A la «mili» de Imanol, en sus propias palabras. Sin embargo, se mostró «sorprendido» por que le costara «tanto» llegar al punto físico adecuado para competir. El defensa siempre se ha mostrado muy concienciado con su preparación física, pero en el último año y medio le ha costado más modelar su condición muscular. De hecho, las lesiones o molestias que ha ido sufriendo han sido mayormente de esta tipología, más allá de que a principios de curso se perdiera las primeras cuatro jornadas por problemas en el tobillo. No ha sufrido ninguna dolencia de gravedad. Odriozola tiene contrato en vigor hasta junio de 2029. Desde su regreso en septiembre de 2023 ha disputado 23 encuentros con la camiseta de la Real, 15 de ellos la pasada temporada. Sus números no se corresponden con las expectativas que se generaron a su vuelta desde el Real Madrid.

