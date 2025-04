«El combo perfecto sería el talento canario y la garra vasca»

Es curiosa la geografía de Gran Canaria. En el norte y en el sur hay buen tiempo durante todo el año. Mínimo veinte grados, sol, ... playa y niños correteando por todas partes. La isla, en cambio, está separada por el Pico de las Nieves, de casi dos mil metros de altitud. En el centro de la isla hay que ir siempre con rebequita, por si acaso refresca. El talento futbolístico nace siempre en los extremos de la isla. Las Palmas de Gran Canaria en el norte, Arguineguín, Maspalomas o Santa Águeda en el sur. Hasta aquí, donde el equipo de Imanol continúa peleando por el sexto billete consecutivo a Europa, llegan los tentáculos de la Real.

Zubieta encuentra talento en Donostia, Beasain, Eibar, Azkoitia... pero también en Maspalomas, Ghana o Goteborg. Fútbol moderno. «La élite es una señora que te pega con el mazo. No queda mucho por hacer, sino que hay que seguir haciendo y adaptándonos al día a día. La élite es una señora que no perdona que te espera con un bate y que te va a reventar, que te da cuando pones cualquier excusa o muestras debilidad», que diría Olabe.

Desde hace tres años la Real también trabaja codo con codo con el Maspalomas que, curiosamente, es dirigido desde el verde por un guipuzcoano. «Mi familia vivía en Ibaeta, al lado del antiguo El Diario Vasco. Mi padre es argentino y mi ama es donostiarra. Vivíamos cinco meses en Donostia y siete en la isla hasta que me vine a vivir definitivamente aquí», dice Carlos Gaumet, director deportivo de Maspalomas, que recibe a este periódico. Gaumet explica cómo empezó el club a trabajar con la Real. «Yo soy de allí y soy de la Real a muerte, soy fan. Hace tres años teníamos un jugador muy interesante, un juvenil que era muy bueno. Y por medio de mi excuñado, que es representante, hicimos llegar los vídeos a San Sebastián. Quisieron verlo en persona».

«Fui a Donostia con Ochieng y varios PDF para explicar cómo trabajaba el club. Les contamos lo que éramos y firmamos por tres años» Carlos Gaumet Director deportivo del Maspalomas

El protagonista en cuestión es Job Ochieng, keniano del Sanse que llegó a Gran Canaria procedente de su país. «Fui con el chaval a Donostia para que lo vieran, pero también me llevé un PDF con información del club, cómo trabajamos, el perfil de futbolistas que teníamos, qué queríamos ser... Necesitábamos un equipo profesional para seguir creciendo porque nuestra infraestructura no daba para más y fue entonces cuando apareció la Real. Estuve con Luki Iriarte, director del fútbol formativo de la Real, y firmamos un convenio de tres años que termina ahora. Aunque si ninguna de las dos partes dice nada se renueva por otros tres años de manera automática. Así surgió todo», precisa Gaumet, que entiende que «estoy cumpliendo un sueño a nivel colectivo, de grupo, pero también individual. Mis dos equipos están unidos de alguna manera», ríe.

El donostiarra Carlos Gaumet es el director deportivo del club canario.

El cliché de cómo es el futbolista canario, lo cierto es que se cumple según desvela Gaumet. «El mundo del fútbol está creciendo y la Real tiene que dar un pasito más allá. Y nosotros podemos ofrecer, al final, lo que no tiene el jugador vasco. Yo creo que una fusión de lo que tiene el jugador canario y el vasco es una bomba. El talento canario y la garra euskalduna». El director deportivo cuenta las cualidades de los niños canarios. Como en Gipuzkoa, con las playas de Donostia y Zarautz, los críos dan sus primeras patadas al balón en la arena. Aunque el contexto es diferente. «Al final tú vas a la playa y ves a los chicos jugando, vas a la calle y los ves con un balón. Y eso que se está perdiendo mucho. El canario es un jugador muy técnico, pero a nivel táctico es más desastre porque al final es lo que aprendes en la calle. Y lo que nos falta es ese punto que tiene el jugador vasco de entrega, de corazón. Nosotros somos más brasileños, por así decirlo. Hermanos del Carnaval», bromea.

«Tenemos alrededor de600 chavales en el club, unos 300 de ellos están en la escuela, que es la más grande de toda la isla» Carlos Gaumet Director deportivo del Maspalomas

Gaumet amplía la relación que tiene el Maspalomas con la Real y cómo trabajan en la isla. «Durante estos tres años hemos estado trabajando, hemos creado una metodología, tanto de porteros como general del club, junto con la gente de la Real. Creamos una escuela de tecnificación aquí, en Maspalomas. Luego disponemos del PMI, como la Real, el plan de mejora individual del jugador. Se lleva un control exhaustivo de la evolución de cada futbolista. Trabajamos con los jugadores que están en dinámica de la Real para que vayan para Zubieta lo más preparados posible. No solo en masculino. El año pasado llevamos a tres chicas de aquí a jugar la Chimist Cup. También con ellas hacemos un gran trabajo», especifica.

Más de 600 futbolistas

El Maspalomas no tiene las posibilidades de otros clubes y estructuras de equipos profesionales, pero aún y todo tiene «equipos en todas las categorías. Tenemos la escuelita con más de 300 niños y niñas, que es la más grande de toda la isla. Pero en total tendremos unos 600 chavales desde benjamines, juveniles hasta el primer equipo, que lamentablemente está en Primera Regional aunque estamos en posiciones de ascenso».

Gaumet echa la vista atrás, cuando el primer equipo del Maspalomas estaba mucho más arriba. «En la década de los 90 estuvimos hasta seis años en segunda B, pero ya ha ido bajando categorías. Hace un par de años jugamos la promoción de ascenso en a Tercera, pero el año pasado las cosas se hicieron muy mal y bajamos», lamenta el director deportivo.

El técnico hace una valoración de estos tres años que para el Maspalomas no han podido ser mejores. «La verdad es que nosotros no podemos estar más agradecidos. En estos tres años, ya no es solo la oportunidad que se da a los chicos de pisar y de vivir experiencias con un club profesional. Cada vez que vamos para allá, el trato es inmejorable». Como en Zubieta, no se forman solo niños, también personas. «Se preocupan muchísimo por los niños, por las familias y porque vivan desde dentro lo que aquí no podemos tener. Y después, a nivel relación de clubes, nos dan formación constante. De hecho, la semana pasada estuvo aquí Luis Castro, el entrenador de porteros del Sanse, dándonos una formación».

No es el único técnico realista que visita la isla de vez en cuando. Fernando Quintanilla 'Txirri', exjugador del Athletic que trabaja en la Real desde hace un tiempo, también asoma cada cierto tiempo al sur de Gran Canaria. «Es el responsable de los centros de tecnificación y viene cada tres meses. La verdad es que no podemos estar más contentos. La idea que teníamos a la hora de buscar algún club para poder seguir creciendo, la Real nos la ha dado con creces», da las gracias Gaumet.

Pablo Santana y Darío

Ochieng no es el único canario que está en la Real. En Zubieta también recaló hace tres años Pablo Santana, capitán en su día de la UD Las Palmas infantil. Nacido en 2008, en la isla jugaba como centrocampista, aunque en Donostia pasó a jugar como mediapunta aunque ahora participa como extremo izquierdo pese a ser diestro. En Zubieta tienen muchas esperanzas puestas en este futbolista, habilidoso en el uno contra uno y con mucho talento. Ahora mismo compite en el Easo. Un poco más arriba está Darío Ramírez. Para ubicar al extremo hay que cambiar de isla, puesto que es nacido en Lanzarote. Este rápido futbolista el año pasado jugó con la Real Sociedad C, aunque esta temporada ya ha tenido partidos en el Sanse a las órdenes de Sergio Francisco. Lógicamente comparte equipo con Ochieng.

«El Las Palmas está en apuros»

Este mediodía se ven las caras en el Estadio Gran Canaria dos equipos necesitados de puntos, aunque los dos clubes luchan por objetivos bien diferentes. La UD Las Palmas pelea por no descender a Segunda división mientras que Imanol está «obsesionado por volver por sexta vez a Europa». Gaumet indica que «los dos están en una situación parecida en cuanto a necesidad de puntos para cumplir sus objetivos Las Palmas parecía que estaba mal, cambiaron el entrenador y cogió una racha muy buena, pero lleva cuatro puntos de los últimos 33 y eso le está lastrando. Como no aproveche los partidos de casa, yo creo que no le va a dar para mantenerse. Tiene que ganar sí o sí», apostilla el técnico.

Preguntado por qué jugador de la Real le está gustando más esta temporada, cambia de tercio y no se queda con los futbolistas de calidad txuri-urdin. «No voy a hablar de Oyarzabal, Zubimendi o Brais. Lo hace cualquiera y es fácil, ¿no? Estoy enamorado de Aguerd. Después de la pérdida de Le Normand pensaba que nos iba a hacer un agujero y la verdad que han dado con la tecla. El central zurdo en el fútbol actual es muy complicado de encontrar y es que es completísimo no solamente con balón, también a nivel defensivo», concluye. Carlos no tendrá el corazón dividido, hoy quiere que gane la Real.