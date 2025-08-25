Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mariezkurrena y Orobengoa, en una acción de ataque. Factoria 9

Demasiado castigo para un buen Sanse

Los potrillos de Ansotegi se van de vacío desu visita a La Rosaleda tras un golazo deRafa Rodríguez a cinco minutos para el final

Xabier Manzanares

Lunes, 25 de agosto 2025

Pocas cosas se pueden hacer mal en un partido de Segunda División y eso fue lo que destacó ayer en el encuentro entre el Málaga ... y el Sanse: ninguno de los dos dio su brazo a torcer hasta el final. Los potrillos, fieles a su estilo de juego, se fueron de La Rosaleda con una cruel derrota que llegó por mediación de un golazo de chilena de Rafa Rodríguez a falta de cinco minutos para el final. El marcador no reflejó el buen partido del filial, que se fue de vacío de una visita de la que le toca aprender y hacerse más fuerte.

