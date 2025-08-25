Demasiado castigo para un buen Sanse

Pocas cosas se pueden hacer mal en un partido de Segunda División y eso fue lo que destacó ayer en el encuentro entre el Málaga ... y el Sanse: ninguno de los dos dio su brazo a torcer hasta el final. Los potrillos, fieles a su estilo de juego, se fueron de La Rosaleda con una cruel derrota que llegó por mediación de un golazo de chilena de Rafa Rodríguez a falta de cinco minutos para el final. El marcador no reflejó el buen partido del filial, que se fue de vacío de una visita de la que le toca aprender y hacerse más fuerte.

El ritmo en el transcurso de los primeros minutos fue muy alto. El Málaga, consciente de la poca experiencia del Sanse en la categoría, salió a morder arriba y protagonizó el primer susto. David Muñoz, desde la banda izquierda, tras un recorte y una pequeña conducción, armó el disparo en dirección al palo largo, y fue el larguero el que salvó a Fraga de sacar el primer balón de la red.

A los potrillos, fieles a su estilo de juego, no les tembló el pulso a la hora de intentar mover el balón de lado a lado para tratar de frenar la explosividad del conjunto local. Y es que una de las cualidades de la plantilla de este año es esa capacidad de saber distinguir cuándo hay que darle oxígeno al partido y cuándo hay que salir a la contra.

Málaga Herrero; Puga, Pastor, Montero, Victor; Dotor (Rafa, min.82), Merino (Juanpe, min.66), Muñoz (Ochoa, min.66), Larrubia; Niño (Lobete, min.56) y Lorenzo (Chupe, min.45). 1 - 0 Sanse Fraga; Dadie, Beitia, P. Rodríguez, Agote (Garro, min.77); M. Rodríguez (Lebarbier, min.77), Carbonell, Gorosabel; Ochieng (Diaz, min.61), Orobengoa y Mariezkurrena (Carreras, min.61). Gol: 1-0, min.87: Rafa.

Árbitro: Alonso de Ena Wolf (comité aragonés). Amonestó a Merino y Larrubia del conjunto local y a Carrera del equipo visitante.

Incidencias: 25.075 espectadores enLa Rosaleda.

De esta manera le llegó a Ochieng, uno de los jugadores más destacados del Sanse, la oportunidad de poner el primer gol en el marcador. El lateral del Málaga, Víctor García, midió mal un balón que parecía marcharse por banda y el senegalés, muy inteligente, no tardó en echarse encima de él para llevarse el esférico y finalizar muy mal, en una situación en la que se quedó solamente frente al portero rival.

A medida que se acercaba el paso por los vestuarios, se pudo ver que ambos conjuntos pagaron el ritmo frenético del inicio del partido. Con más huecos en el centro del campo y pocas ideas, el encuentro entró en una fase en la que la balanza podía caer a favor de cualquiera de los dos bandos. Tras una revisión en el VAR por un posible penalti en el área de la Real —que se quedó en susto—, el colegiado indicó el descanso.

En la reanudación del partido ninguno de los dos equipos quiso arriesgar. El Málaga insistió, sí, pero nada que sorprendiera a los pupilos de Ansotegi, que con el balón controlado, lograron que los minutos pasaran sin mcuhas ocasiones.

Tres centrocampistas de oro

Si alguien pregunta qué es la Real, la respuesta es: tocar, jugar y mover el balón. Eso fue lo que hicieron los tres potrillos, Carbonell, Mikel Rodríguez y Gorosabel, para saber defender el marcador. Y es que la mejor defensa es aquella en la que evitas que tu rival tenga el balón. Los locales apretaron a medida que se acercaba el final del partido y obtuvieron su recompensa.

El único gol del partido llegó a balón parado. Rafa Rodríguez, recién incorporado al campo, firmó en el minuto 87 uno de esos goles llamados a ser recordados durante la temporada. Tras un córner botado al área pequeña y una sucesión de rechaces, el delantero sevillano, situado a la altura del punto de penalti, conectó una espectacular chilena que bien puede considerarse uno de los mejores goles de su carrera.

Sin más sorpresas, el árbitro pitó el final y el equipo txuri-urdin se fue de vacío en un partido que les servirá como aprendizaje de cara al futuro.