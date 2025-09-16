Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carlos Soler conduce el balón ante Tchouameni. ARIZMENDI

Carlos Soler, necesario para el rendimiento inmediato

El centrocampista valenciano dejó buenas sensaciones en su debut el sábado como txuri-urdin y ofrece otra alternativa más a Sergio

Raúl Melero

Raúl Melero

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

La llegada de Carlos Soler a la Real Sociedad está llamada a ser una de esas incorporaciones que calan hondo tanto en el equipo como ... en el seguidor blanquiazul. Soler es un jugador con recorrido, casi 400 partidos oficiales repartidos en clubes de enjundia como Valencia, PSG o West Ham, donde estuvo cedido la temporada pasada. Hablamos de una incorporación de rendimiento inmediato por su edad, conocimiento de la Liga y nivel que atesora.

