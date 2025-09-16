Carlos Soler, necesario para el rendimiento inmediato

La llegada de Carlos Soler a la Real Sociedad está llamada a ser una de esas incorporaciones que calan hondo tanto en el equipo como ... en el seguidor blanquiazul. Soler es un jugador con recorrido, casi 400 partidos oficiales repartidos en clubes de enjundia como Valencia, PSG o West Ham, donde estuvo cedido la temporada pasada. Hablamos de una incorporación de rendimiento inmediato por su edad, conocimiento de la Liga y nivel que atesora.

Precisamente eso se va a demandar para paliar el déficit de puntos que se ha dejado la Real en el arranque: rendimiento inmediato. Tras debutar ante el Real Madrid, no sería de extrañar que estuviera en los planes de Sergio para que saliera de inicio en La Cartuja el viernes. «Ha sido un debut agridulce», declaró después de la derrota ante el Real Madrid.

Saltó al terreno de juego en el minuto 57 sustituyendo a Mikel Goti y se colocó escoltando a Gorrotxategi en el centro del campo acompañando a Pablo Marín. El partido estaba inclinado hacia la portería merengue por su inferioridad numérica y por el ansia de la Real de buscar, primero un gol que acortara distancias y, si llegaba, después el del empate.

Soler dio sentido al juego. Tocó fácil y trató de dar ventajas a sus compañeros en una zona del campo –el balcón del área– sobre poblada de jugadores madridistas que se atrincheraron delante de Courtois. Soler intentó sacar la linterna para dar luz y de sus botas nacieron varias ocasiones de gol. Eso es precisamente lo que va a dar a la Real un jugador en plena madurez que se maneja perfectamente en escenarios de ataque y generación de juego y en otros que sean más oscuros cuando toque achicar agua.

En el 78 de partido y con la salida al campo de Karrikaburu por Gorrotxategi, le tocó ejercer de guía en la sala de máquinas. Acabó jugando cerca de Oyarzabal y Zakharyan en un centro del campo inédito. En los casi 40 minutos que disputó, acumuló 38 toques de balón y completó 34 pases, con 33 aciertos, lo que equivale a un 97% de efectividad. Además, entregó cuatro pases clave que generaron peligro y participó en la construcción de dos grandes ocasiones. También se atrevió con un disparo que se marchó fuera por poco.