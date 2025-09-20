El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro disputado ... ante el Betis, el quinto de la temporada. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación. Además, tú también puedes puntuar la actuación de los jugadores.
Álex Remiro
Guardameta
Le fusilan en el primer gol, pero antes ya tuvo que intervenir para parar un disparo de Cucho. Comete un error grosero al salir muy mal de puños metiéndose un gol en propia. Le dispararon dos veces al palo y Riquelme y Pablo fallaron goles cantados. Pudo recibir media docena.
Jon Mikel Aramburu
Defensa
Pellegrini detectó que con Abde podía ganar fácilmente el partido. El marroquí se fue una y otra vez ayudado por la pronta amarilla que vio. Su fuerte es la defensa, ser un lateral que gana duelos, y ahora mismo tampoco es un defensor seguro. Remató de cabeza una jugada a balón parado.
Igor Zubeldia
Defensa
Partido muy complicado para el azkoitiarra porque tuvo que apagar sus fuegos y los de su compañero en la zaga. En el segundo gol no consigue despejar pese a que el fallo es de Remiro. En el tercero también defiende mal al estar mirando al centro y no al rematador. Fornals está muy solo.
Duje Caleta-Car
Defensa
Horroroso partido. Dejó su espalda libre una y otra vez demostrando que su principal defecto es el correr hacia atrás. Vio en primera persona el 1-0 del Cucho. Le faltó pedirle una foto. En el 3-1 Bellerín encuentra su espalda. Jon Martín se va al Mundial. Se ató los córdones en una contra.
Sergio Gómez
Defensa
De lo poco salvable repitiendo otro buen partido a nivel defensivo y eso que tenía que frenar a un Antony que apenas apareció en todo el partido. Genial en el minuto 19 ante el brasileño. Acto seguido puso un buen centro que no encontró compañero. Bloqueó varios disparos.
Jon Gorrotxategi
Centrocampista
Mal partido del eibartarra, muy nervioso con balón cuando llevar la manija es una de sus armas. Cometió tres pérdidas peligrosísimas al no estar cómodo con balón en salida. Vio la amarilla en el primer tiempo y tuvo que ser sustituido porque la segunda estaba al caer. Necesita más partidos.
Brais Méndez
Centrocampista
La Real le necesita como el comer y tiene que ser titular en este equipo. El centro del campo no existe. Define muy bien al palo largo y mete otro pase perfecto al espacio que pereció más premio. Se queda solo ante Pau y tira fuera cuando el fuera de juego es muy justo. Buen centro a Oyarzabal.
Pablo Marín
Centrocampista
Quinta titularidad consecutiva y parece que hasta que regrese Yangel, que es ese perfil de centrocampista, se mantendrá en el once. Se cargó con la amarilla pronto y tuvo que medir para no irse a la calle. Con balón apenas pudo triangular. Una acción de peligro tras un córner.
Take Kubo
Atacante
El primer balón que tocó en tres cuartos fue en el minuto 18, para entonces el partido ya iba 1-1. Le vendaron el tobillo en el calentamiento evidenciando que no está bien. Forzó las amarillas de Natan y Junior, pero apenas generó peligro por la derecha y eso que Junior no es el mejor defensor.
Ander Barrenetxea
Atacante
Esta vez no estuvo acertado pese a que tuvo metros porque el partido estaba roto. Se le hizo de noche en el gol de Brais con la salida de Pau y lo intentó con un remate desde lejos que atrapó fácil Pau. Metió un pase a Brais que le dejó solo. Demasiadas florituras y no está el horno para bollos.
Mikel Oyarzabal
Atacante
Partido complicado para el capitán porque se encontró muy solo en ataque. Kubo y Barrenetxea no le ayudaron. Está acertado en el gol de Brais yendo a la presión, robando alto y dejando a Barrenetxea en buena posición. Su remate de cabeza se marcha fuera por poco. Faltan más líderes.
Carlos Soler
Centrocampista
Mejor del partido
Se le esperaba de titular y no apostaron por él. Con su calidad es urgente que sea importante.
Gonçalo Guedes
Atacante
Poco del luso, que cuando encontró posiciones de remate tampoco estuvo fino.
Luka Sucic
Centrocampista
El partido ya estaba roto cuando entró, pero tiene que ser más protagonista y demostrar más.
Arsen Zakharyan
Centrocampista
Se colocó de extremo izquierdo y esta vez no fue una pieza útil como sí lo fue ante el Madrid. Mucha pasividad sin balón.
Aritz Elustondo
Defensa
Abde y Riquelme le volvieron loco el poco rato de que dispuso.
Clasificación general
JugadorPuntos
Mikel Oyarzabal15
Ander Barrenetxea14
Álex Remiro10
Igor Zubeldia10
Take Kubo10
Brais Méndez9
Gonçalo Guedes9
Pablo Marín9
Jon Mikel Aramburu8
Sergio Gómez8
Duje Caleta-Car7
Orri Óskarsson7
Aihen Muñoz6
Beñat Turrientes6
Jon Gorrotxategi6
Carlos Soler5
Aritz Elustondo4
Arsen Zakharyan3
Jon Karrikaburu2
Jon Martín2
Luka Sucic2
Mikel Goti1
Álvaro Odriozola-
Sadiq Umar-
Unai Marrero-
Yangel Herrera-
El árbitro: Busquets Ferrer
Sacó innecesarias amarillas en un partido nada violento. Confundió a todo el mundo al no expulsar a Natan. La amarilla fue para Amrabat cuando la falta de tarjeta la hace el centra. Mal.
