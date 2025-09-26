Zupiria pide que los padres denuncien ante la Ertzaintza si creen que se ha producido un delito en el udaleku de Bernedo

El consejero de Segurdiad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha apuntado este viernes que «si algún padre que ha enviado a sus hijos a Bernedo ... cree que se ha infringido la ley o que ha ocurrido algún delito, lo que tiene que hacer es ir a donde la Ertzaintza y poner una denuncia». En todo caso, ha aclarado, en el pleno de control del Parlamento Vasco, que «según los datos que yo tengo eso sólo ha ocurrido en un momento determinado con una persona y está investigado y está en los tribunales».

Así ha respondido Zupiria a una pregunta de la parlamentaria del PP, Ainhoa Domaica, tras conocerse que en el udaleku de Sarrea Euskal Udalekuak Elkartea de Bernedo las familias de algunos participantes, principalmente de chicas de entre 13 y 15 años, han denunciado que entre otras anomalías los monitores obligaban a los niños y niñas a ducharse desnudos juntos con el argumento de que, si alguien no se identificaba con el género masculino o femenino, podía sentirse 'categorizade' (sic). También afirman que los monitores y monitoras se duchaban con ellos y que, a menudo, muchos cuidadores se paseaban con sus miembros sexuales al descubierto.

En todo caso, el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco ha pedido tratar con «cuidado» este tema al tratarse «de menores». El departamento de Zupiria ya señaló que el espacio en el que se ha desarrollado el campamento «ni es un centro educativo ni es una colonia». «No figura registrado como tal esa actividad en ningún registro público», afirmaron.