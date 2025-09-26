Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bingen Zupiria.

Zupiria pide que los padres denuncien ante la Ertzaintza si creen que se ha producido un delito en el udaleku de Bernedo

El consejero de Seguridad resalta que «ya se está investigado y está en los tribunales»

A. B.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:37

El consejero de Segurdiad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha apuntado este viernes que «si algún padre que ha enviado a sus hijos a Bernedo ... cree que se ha infringido la ley o que ha ocurrido algún delito, lo que tiene que hacer es ir a donde la Ertzaintza y poner una denuncia». En todo caso, ha aclarado, en el pleno de control del Parlamento Vasco, que «según los datos que yo tengo eso sólo ha ocurrido en un momento determinado con una persona y está investigado y está en los tribunales».

