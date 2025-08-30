Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vox denuncia ante la Ertzaintza una pintada de 'Gora ETA' en su sede de Vitoria

La sucursal del partido de extrema derecha ha amanecido con pegatinas cubriendo el nombre del partido y con escupijatos sobre el logo

DV

Sábado, 30 de agosto 2025, 14:27

Vox ha denunciado públicamente este sábado que su sede en Vitoria ha sido vandalizada de madrugada. Al parecer, el logo del partido de extrema derecha ha amanecido tapado con pegatinas y cubierto de escupitajos. Además, se ha tachado con pintura el mensaje 'Afíliate' que exhibe la formación en la fachada de la sede y han pintado el portal de acceso con un 'Gora ETA'.

A través de un comunicado, el partido ha informado que ha sido el presidente de Vox en Álava y también procurador en las Juntas Generales del territorio, Jonathan Romero, quien ha comprobado a primera hora de esta la mañana lo que, al parecer, ha sucedido esta madrugada, y quien a lo largo del día formalizará la correspondiente denuncia ante la Ertzaintza. Según denuncian, es la segunda vez que la sede de Vox ha sido atacada en parecidos términos en los últimos cuatro meses.

