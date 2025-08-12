Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
IDEAL

Las vacaciones de Ábalos en Granada

El exministro visita Freila, Fonelas y Benalúa

Pilar García-Trevijano

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 12:38

Sorpresa y estupor en la comarca de Guadix. Como un murmullo, desde el pasado viernes los vecinos comentaban que se habían topado por las calles ... de Freila, Fonelas o Benalúa a José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y uno de los políticos más mediáticos ahora mismo por la investigación de la trama Koldo-Santos Cerdán. La visita del diputado no era una serpiente de verano. El hombre, de 65 años de edad, ha elegido el norte de la provincia para su descanso vacacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  3. 3 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  4. 4

    Gipuzkoa sigue asándose, por cuarto día consecutivo, bajo una ola de calor persistente
  5. 5 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  6. 6 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  7. 7 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  8. 8

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  9. 9

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  10. 10

    El Mirandés, una opción para Carlos Fernández

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las vacaciones de Ábalos en Granada

Las vacaciones de Ábalos en Granada