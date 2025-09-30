Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. EP

Sumar se desmarca de Sánchez y considera una «imposición» el plan de Trump para Gaza

La propuesta, a la que el presidente del Gobierno dio la «bienvenida», ha provocado una fisura entre los socios de coalición

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:53

El plan del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza ha dividido a los miembros del Gobierno de coalición en un momento en el que ambos ... partidos exhibían cierta unidad en la cuestión palestina. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, daba la «bienvenida» a la propuesta de paz, los ministros de Sumar ponían en tela de juicio la viabilidad de esta solución para el conflicto en la región y mostraban su oposición a los 20 puntos propuestos por el mandataro norteamericano, que tacharon de «imposición».

