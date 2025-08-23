Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Solo una persona opta a la plaza del «hermanito» de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz

Luis María Carrero renunció a su contrato, que está en investigación tras trascender correos con David Sánchez en los que le saludaba como «querido hermanito»

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 23 de agosto 2025, 14:57

Solo una persona opta al puesto de trabajo de jefe de sección de Coordinación de Centro y Programas de Actividades Transfronterizas en el área de ... Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación Provincial de Badajoz. Hasta el 30 de junio, este puesto era desempeñado por Luis María Carrero, cuyo contrato está bajo investigación porque la jueza Beatriz Biedma advierte que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, pudo valerse de su influencia en la institución provincial para ficharle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  2. 2 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  3. 3

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  4. 4

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  5. 5 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  6. 6

    La tierna dedicatoria a una novia en un anuncio en El Diario Vasco: «Por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad»
  7. 7

    Sadiq estudia la oferta del Girona y activaría la vía Yangel
  8. 8 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  9. 9

    «Las vistas son preciosas y además no pagamos»
  10. 10 La reflexión de un escritor sobre las esquelas de los periódicos: «Cómo nos gusta ver que se van otros...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Solo una persona opta a la plaza del «hermanito» de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz

Solo una persona opta a la plaza del «hermanito» de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz