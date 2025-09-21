Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la tradicional Fiesta de la Rosa EFE

Sánchez exige a Aznar disculpas por el 11-M y por la guerra de Irak

El presidente del Gobierno se compromete a renovar la financiación autonómica esta legislatura

Cristian Reino

Cristian Reino

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:02

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enarbolado este domingo en Gavà la bandera del viejo lema del 'no a la guerra' para tratar de ... movilizar a la izquierda frente a la derecha y a la extrema derecha. En un mitin celebrado en la localidad barcelonesa, en el marco de la Fiesta de la rosa del PSC, Sánchez ha cargado contra el expresidente del Gobierno, José María Aznar, al que ha exigido «disculpas por su guerra de Irak, disculpas por su mentira con la guerra de Irak y también por el 11 de marzo». «Veía armas de destrucción masiva donde no existían y es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza», ha asegurado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «La mujer se ha salvado porque ha salido al balcón; si llega a seguir a su marido...»
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3

    Descuelgan del puente del Kursaal a dos manifestantes propalestinos
  4. 4 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  5. 5

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  6. 6

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  7. 7 La niebla hace flotar al monte Igeldo sobre la playa de La Concha y el cielo de San Sebastián
  8. 8 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  9. 9 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  10. 10 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sánchez exige a Aznar disculpas por el 11-M y por la guerra de Irak

Sánchez exige a Aznar disculpas por el 11-M y por la guerra de Irak