La portavoz del PSE en el ayuntamiento de Donostia, Ane Oyarbide, y el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, en el acto celebrado ayer.

La salida de Goia sacude el tablero político y el PSE le acusa del fracaso en la vivienda

Oyarbide critica la «falta de ambición» del PNV e Itxaso propone un plan para animar a los propietarios a ofrecer alquileres «razonables»

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Golpe de efecto a los pocos días de la salida de Eneko Goia de la Alcaldía de San Sebastián que demuestra que se vislumbra en ... el horizonte una encarnizada batalla política en las elecciones municipales de 2027. Los primeros en mover pieza han sido los socialistas, que dieron ayer una sacudida notable al tablero donostiarra al criticar sin ambages «el fracaso de Goia en la política de vivienda». El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y la portavoz municipal del PSE, Ane Oyarbide, fueron ayer los encargados de visualizar este abierto desmarque, que puede tensar las relaciones en el gobierno municipal y que sitúa el asunto de la vivienda –el principal problema de los donostiarras, según las encuestas– como un eje central de la futura campaña.

