La salida de Goia sacude el tablero político y el PSE le acusa del fracaso en la vivienda

Golpe de efecto a los pocos días de la salida de Eneko Goia de la Alcaldía de San Sebastián que demuestra que se vislumbra en ... el horizonte una encarnizada batalla política en las elecciones municipales de 2027. Los primeros en mover pieza han sido los socialistas, que dieron ayer una sacudida notable al tablero donostiarra al criticar sin ambages «el fracaso de Goia en la política de vivienda». El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y la portavoz municipal del PSE, Ane Oyarbide, fueron ayer los encargados de visualizar este abierto desmarque, que puede tensar las relaciones en el gobierno municipal y que sitúa el asunto de la vivienda –el principal problema de los donostiarras, según las encuestas– como un eje central de la futura campaña.

Itxaso anunció la puesta en marcha de un seguro de impagos y desperfectos cuyo objetivo, según el consejero, pasa por aportar certidumbre jurídica a los propietarios que saquen sus viviendas del mercado libre al mercado del alquiler en zonas tensionadas a cambio de que los precios sean más razonables. En el acto estuvieron presentes, la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca; el secretario general del PSE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, el 'número 2' de los socialistas vascos, Miguel Ángel Morales y otros cargos socialistas del Ayuntamiento.

Oyarbide fue aún más lejos al criticar que ahora «cuando la realidad retrata el fracaso de la gestión del PNV en materia de vivienda en Donostia, el grupo nacionalista se descuelga con anuncios grandilocuentes que escoden su falta de compromiso con la vivienda». Las 4.000 viviendas anunciadas por Goia en el último pleno han sido la espoleta. «Detrás de estas declaraciones no hay un plan concreto, ni un compromiso real sino una estrategia vacía para intentar paliar el descontento de la ciudadanía ante la falta de resultados», señaló Oyarbide. «El PNV carece de una visión clara y de ambición sobre vivienda, no podemos seguir mirando hacia otro lado mientras el Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián sigue atascado», declaró.

«Un silencio grave»

Después de una década de gobierno de coalición PNV-PSE, los socialistas han marcado perfil y han exhibido un desmarque insólito. «Tan grave como la inacción es la indefinición, y lo que es lo mismo, el silencio ante los desafíos que se nos avecinan». En su opinión, apostar por el desarrollo en los antiguos cuarteles de Loiola «es un gran paso» pero es contradictorio con tener aparcada la operación por un nuevo Altza, que aporta el doble de la capacidad residencial que la zona de Cuarteles. «Seguimos sin saber qué piensa el Departamento de Urbanismo sobre las tres alternativas presentadas y preseleccionadas para el entorno de las playas de las vías de Easo», indicó.

El movimiento del PSE resulta significativo porque, tácitamente, abre de hecho la contienda municipal y explicita un malestar latente en el seno del socialismo donostiarra con la gestión municipal del área de Urbanismo, gestionada por el PNV, y por el retraso en la revisión del Plan General. Los reproches no se exteriorizaban en el seno del Gobierno municipal ni tampoco en el último del jueves. Pero la salida de Goia ha abierto el melón. «Es que la renuncia del alcalde por el desgaste es precisamente el mejor exponente del fracaso», señala un dirigente del PSE.

En el último pleno municipal del pasado jueves, Goia admitió la gravedad del problema y asumió la necesidad de cambios puntuales en el Plan General para acelerar nuevas edificaciones. Su objetivo, que asumirá su sucesor Jon Insausti, pasa por construir 4.000 nuevas viviendas antes del año 2030, incluyendo el desarrollo futuro de los terrenos de los cuarteles de Loiola.

El cambio de tipología de las familias actuales, con menos personas por hogar, y el envejecimiento de la sociedad, constituyen, a juicio de Goia, factores que exigen una reflexión sobre la intervención necesaria para posibilitar que los donostiarras puedan seguir viviendo en su ciudad.

Sin embargo, Oyarbide destaca que San Sebastián «va a rebufo de lo que está planteando el Departamento que dirige Denis Itxaso. Saludamos con esperanza la apuesta del Gobierno Vasco en materia de vivienda en San Sebastián».

En este sentido, la portavoz municipal del PSE puso en valor el impulso al desarrollo de ámbitos como Auditz Akular o los cuarteles de Loiola, la regeneración de ámbitos con destino a vivienda así como profundizar en la colaboración con el Gobierno Vasco, por ejemplo, en la cesión de parcelas en Illarra, donde con impulso del Ejecutivo autónomo se pueden construir muchas más viviendas públicas.

No al conformismo

El movimiento del PSE tensa las relaciones en una coalición que hasta ahora se había presentadoi como un ejemplo de solidez. «Los socialistas donostiarras no estamos en el Gobierno local para mantener una posición conformista. Es evidente que en materia de vivienda se requieren cambios y que estos están llegando gracias a la gestión que está realizando el PSE», concluyó.

El contexto de esta iniciativa es el inicio de la carrera por la alcaldía en la que los socialistas creen tener serias opciones de reconquistar 14 años después de la salida de Odón Elorza por la debilidad que vislumbran en el PNV.

Su aspiración se centra en ganar las elecciones de 2027. Pero en el seno del PSE se desliza también una constatación: la incapacidad de EHBildu para tejer alianzas y sus dificultades para consensuar un modelo de ciudad compartido con la mayoría de la Corporación.

En el último pleno sobre el estado de la ciudad celebrado el jueves, el mismo Goia tampoco ocultó algunas «dudas» que le suscitan determinadas medidas del Departamento de Vivienda aunque a la vez subrayó su voluntad de trabajar de la mano con el Gobierno Vasco. «Ojalá me equivoque», zanjó conciliador.

En las últimas elecciones municipales de San Sebastián de 2023, el PNV logró el último concejal del escrutinio, el noveno de la lista jeltzale, por una diferencia de 121 votos sobre la candidatura socialista encabezada por Marisol Garmendia, que acarició el sexto edil pero, a la vez, se quedó con cinco ediles, los mismos que había obtenido Ernesto Gasco en los comicios de 2019 y dos menos de los que este último logró como candidato en los comicios de 2015.