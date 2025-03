Richar Vaquero: «Hay margen para un pacto porque seguimos sentados en la negociación»

Se empeña en explicar por qué la consulta entre las bases de Podemos Euskadi que ha dado luz verde por escaso margen al acuerdo con ... PNV y PSE no ha sido suficiente para aprobar el pacto. El coordinador de los morados, Richar Vaquero (Erandio, 1974), aclara que en la negociación no han cerrado «la puerta a nadie» y precisa que hay margen de maniobra para alcanzar un acuerdo «sobre otras condiciones».

–No se entiende que una consulta en las bases de Podemos Euskadi con este resultado –46% a favor frente a 43% en contra– se salga con una decisión de dejar en el aire el pacto alcanzado con PNV y PSE.

–Entendemos que los resultados de la consulta comparados con los datos no eran concluyentes. La baja diferencia entre los síes y los noes era tan pequeña que generaba prácticamente un empate técnico en los resultados. Y en estas condiciones no podíamos afirmar que las bases de Podemos apoyan un eventual acuerdo para la fiscalidad.

–Pero usted mismo fue elegido con una diferencia estrecha de votos (46,3%, frente a 44,2%) ¿Por qué en un caso vale y en otro no?

–Son dos cosas diferentes el elegir a una persona que sea la portavoz de un grupo o el tomar una decisión de manera colectiva con respecto a la cuestión de la reforma fiscal.

–¿Existe margen de maniobra para reconducir el tema?

–En principio no nos hemos levantado de la mesa. Hemos dicho que, en base a las propuestas que teníamos, no podemos aceptar esta propuesta. Si en algún caso el color de esta iniciativa, que ahora es blanca y no nos gusta, se convierte en morada y nos gusta más, tendríamos que repensar y tomar una decisión que podría ser diferente.

–¿Qué elemento nuevo, que no está en el acuerdo actual, debería incorporarse?

–Nosotros hemos hecho referencia a cuatro objetivos básicos. Esos cuatro objetivos han sido maqueados en un principio, porque entendíamos que no era una reforma fiscal al uso, sino que era una remodelación de la existente, a pesar de las noventa modificaciones que se habían estructurado por parte del PNV y del PSOE. Desde el principio tenemos cuatro objetivos claros: ayudar a las rentas más bajas, intentar favorecer el acceso a la vivienda siempre, fortalecer la equitatividad, y redistribuir la riqueza, que fuera todo muchísimo más justo. En definitiva, recaudar más para poder dedicar esa recaudación o parte al menos de la misma para políticas para la gente.

–¿No hay una desautorización de la labor de Miren Echeveste, portavoz de las Juntas Generales de Gipuzkoa?

–Entiendo que no. Entiendo que Miren Echeveste está en una negociación que se pasa directamente a la ejecutiva del partido, que es la que decide en algún momento que hay que preguntar a la militancia al respecto. Miren Echeveste no forma parte de la ejecutiva del partido.

–Usted se entrevista hoy con el socialista Eneko Andueza. Hablarán del tema, evidentemente.

–Pues en principio no se planteó con el sentido estricto de la reforma fiscal. Era una toma de contacto. Obviamente también se hablará del asunto, pero se trata de conocernos y establecer un mínimo de relación.

–Pues vaya momento más oportuno...

–Entiendo que sí y entiendo que probablemente la reunión quede monopolizada por este tema. Esperemos que no y que podamos hablar también de otros temas.

Negociar sin vetos

-¿Que el PSE esté poniendo un dique a una posible relación o negociación con el PP en este asunto concreto, le dice algo?

–En principio nos posibilita un acercamiento que es más real. No obstante, el Partido Socialista tiene más opciones. Quiero decir que el PSOE puede mirar hacia la izquierda más que hacia la derecha y en lugar de mirar al PP y al PNV, pues también puede mirar hacia Elkarrekin y también hacia EH Bildu.

–¿Y que el PNV pida una negociación sin vetos pero diga que no se moverá del pacto con Podemos?.

–No será responsabilidad nuestra. Nosotros lo que queremos es, obviamente, una redistribución y una equitatividad en la justicia social amparada desde esta reforma fiscal. Si ellos deciden ir hacia el Partido Popular porque entienden que es lo mejor para la ciudadanía, atenderán a sus preceptos. Esa decisión no es la nuestra y no tendremos nosotros la culpa si la llevan a cabo. Nosotros no hemos cerrado la puerta a nadie. Es decir, los que están diciendo contigo sí, contigo no, son PSOE y PNV. Ellos son los que deciden con quién quieren sentarse en la mesa. Nosotros, desde luego, en ningún momento hemos puesto una exclusividad encima de la mesa.

–¿Si llegan a un acuerdo, lo volverán a someter a una consulta?

–Sí, intentaríamos hacerlo mejor, con más información y más tiempo. De todo se aprende.

–¿En un contexto tan convulso como el mundial, aumentar el gasto en defensa puede complicar la presencia de Podemos en el bloque de investidura de Pedro Sánchez?

–Estamos en contra de cualquier tipo de inversión en armamento. Hoy le escuchaba a Pedro Sánchez decir que invertimos en armamento para buscar la paz. Esto es como generar una guerra preventiva para prevenir una guerra. No tiene ningún sentido. Hay que gastar en personas, en derechos sociales y no en armamento.