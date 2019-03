Puigdemont desconocía que existiera un plan de los Mossos para detenerle Entrevista a Carles Puigdemont en 2017. / AFP El exnúmero dos de Interior no cree a Trapero y le afea que no dijera antes que los Mossos debían estar con la ley CRISTIAN REINO Barcelona Sábado, 16 marzo 2019, 01:13

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, marcó distancias en su declaración en el juicio del Supremo con los que habían sido sus superiores políticos, a los que tachó de «irresponsables», dijo que les advirtió de que podía haber violencia durante el 1-O y hasta confesó que tenía un plan para detener al Govern al completo tras la declaración de independencia si lo ordenaba la justicia.

Trapero sobre todo cargó contra Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat de Cataluña evitó este viernes polemizar con quien en el pasado compartía paellas entre amigos en Cadaqués (Gerona). Desde su entorno señalaron que desconocía que los Mossos tuvieran un plan para detenerle a él y a sus consejeros. Pero en cualquier caso, subrayaron, Puigdemont nunca habría dado la orden a la Policía autonómica de que no le arrestara.

Fuentes próximas al expresidente catalán huido en Bruselas hicieron una lectura positiva del relato de Trapero y apuntaron que se ajusta a la realidad porque demuestra que los Mossos no actuaron como brazo armado al servicio del Ejecutivo, como tratan de demostrar las acusaciones. La declaración de Trapero, apuntan desde Waterloo, corrobora la independencia de la Policía catalana.

Nadie, de momento, en el entorno del expresidente considera que la declaración de Trapero haya perjudicado al expresidente y hasta se atreven a calificar su comparecencia en el Supremo de jugada maestra ya que, a su entender, desmonta el relato de rebelión de las acusaciones, según señaló el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, y además porque defendió el prestigio del cuerpo autonómico. Pero para otra parte del secesionismo con la declaración se ha caído el mito de Trapero, al que consideraban un héroe tras los atentados del 17-A.

Mientras, el exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien también declaró en el juicio y fue muy crítico con el exjefe de los Mossos, puso en duda la veracidad de la versión de Trapero sobre el plan para detener a Puigdemont. Nieto no cree al exalto mando policial. La prueba a su juicio es que Puigdemont huyó a Bélgica con la complicidad de escoltas de los Mossos «elegidos» por el propio Trapero. El exnúmero dos de Interior, que no dijo si la Policía española tenía un plan similar para detener a Puigdemont, reprochó a Trapero que no dijera antes que los Mossos debían estar con la Constitución y la ley. «Actuó físicamente en el Supremo pero con la cabeza en la Audiencia Nacional», dijo.