El PSE de Eibar denuncia pintadas en su txozna durante las fiestas de Arrate

El Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) de Eibar ha denunciado la aparición de pintadas en su txozna instalada con motivo de las fiestas de ... Arrate. La formación ha expresado su enérgica repulsa ante estos hechos, que considera un ataque contra la convivencia festiva y la libertad de expresión política.

Las pintadas, realizadas durante la madrugada, fueron detectadas a primera hora por los responsables de la carpa socialista. El PSE ha recordado que no es la primera vez que se reproducen este tipo de actos vandálicos en su txozna, lo que refuerza la preocupación por la reiteración de episodios de esta naturaleza en un contexto de celebración popular.

En un comunicado, la agrupación socialista ha señalado que «las fiestas de Arrate son un momento de encuentro, alegría y participación ciudadana, y no deben ser empañadas por actitudes que fomentan la división o la confrontación». El partido ha insistido en que su presencia en las txoznas tiene un carácter abierto, festivo y solidario, con el objetivo de contribuir a la vida comunitaria de la ciudad.

Los socialistas han apelado al respeto mutuo entre formaciones políticas y colectivos sociales en un espacio compartido como las fiestas patronales, y han reafirmado su compromiso de seguir participando en este tipo de iniciativas, pese a los incidentes.

El PSE ha pedido a las instituciones y a la ciudadanía que se condenen este tipo de acciones, que «no representan el espíritu de Eibar ni de las fiestas de Arrate, que siempre se han caracterizado por la convivencia y la pluralidad».

Por el momento, no se han facilitado detalles sobre los autores de las pintadas ni sobre si se presentarán denuncias formales, aunque desde la dirección local del PSE no se descarta acudir a la vía legal para evitar la repetición de estos incidentes. Corporativos municipales se dedicaron a limpiar la pintura de las txoznas.