Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El PSE de Eibar denuncia pintadas en su txozna durante las fiestas de Arrate

Los socialistas han apelado al respeto mutuo entre formaciones políticas y colectivos sociales en un espacio compartido como las fiestas patronales

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:02

El Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) de Eibar ha denunciado la aparición de pintadas en su txozna instalada con motivo de las fiestas de ... Arrate. La formación ha expresado su enérgica repulsa ante estos hechos, que considera un ataque contra la convivencia festiva y la libertad de expresión política.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  2. 2

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  3. 3

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  4. 4 Sigue en directo el Alarde de Hondarribia
  5. 5

    Arraun deja La Concha vista para sentencia
  6. 6 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»
  7. 7

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  8. 8 Bandera de La Concha: Clasificaciones de la categoría masculina
  9. 9 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»
  10. 10 La psicóloga Silvia Congost sobre las parejas: «Si te deja y te pide tiempo para ver si te echa de menos, está con otra persona»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PSE de Eibar denuncia pintadas en su txozna durante las fiestas de Arrate

El PSE de Eibar denuncia pintadas en su txozna durante las fiestas de Arrate