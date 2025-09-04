Pradales lamenta que las protestas contra Israel en la etapa de La Vuelta en Bilbao fuesen «incívicas y poco pacíficas»
El lehendakari cree que se «puede mostrar indignación sin poner en riesgo la seguridad de todos los ciclistas y de todas las personas que estaban esperando la llegada»
San Sebastián
Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:43
El lehendakari Imanol Pradales ha valorado este jueves las protestas contra Israel que obligaron ayer a terminar antes de tiempo la etapa de La ... Vuelta en Bilbao. «No fue nada edificante ver que las protestas se convertían en algo incívico y poco pacífico», ha lamentado, para añadir que se «puede mostrar indignación sin poner en riesgo la seguridad de todos los ciclistas y de todas las personas que estaban esperando la llegada de la vuelta».
A pesar de que el lehendakari ha recordado que «la sociedad vasca tiene una especial solidaridad y empatía con el pueblo palestino y una indignación social con las imágenes que desgraciadamente estamos viendo todos los días». A pesar de ello, ha considerado que «la imagen que se trasladó no fue buena».
Pradales ha argumentado que «se pueden combinar las protestas de carácter pacífico, la solidaridad con Gaza, la solidaridad con el pueblo palestino, la indignación con lo que está ocurriendo y la condena al gobierno de Israel de una forma pacífica y de una manera cívica». Eso ayer, ha resaltado, «desgraciadamente no lo vimos».
También ha arremetido contra EH Bildu al considerar su reacción como «inaceptable». «Con carácter inmediato a la finalización de la etapa en Bilbao jalearon y aplaudieron esa manera incívica de protestar. Yo eso no lo comparto absolutamente», ha aclarado el lehendakari.
