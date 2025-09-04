Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ertzainas sujetan la valla tras la invasión de la protesta en favor de Palestina en la llegada de La Vuelta a Bilbao. AFP

Pradales lamenta que las protestas contra Israel en la etapa de La Vuelta en Bilbao fuesen «incívicas y poco pacíficas»

El lehendakari cree que se «puede mostrar indignación sin poner en riesgo la seguridad de todos los ciclistas y de todas las personas que estaban esperando la llegada»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:43

El lehendakari Imanol Pradales ha valorado este jueves las protestas contra Israel que obligaron ayer a terminar antes de tiempo la etapa de La ... Vuelta en Bilbao. «No fue nada edificante ver que las protestas se convertían en algo incívico y poco pacífico», ha lamentado, para añadir que se «puede mostrar indignación sin poner en riesgo la seguridad de todos los ciclistas y de todas las personas que estaban esperando la llegada de la vuelta».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 15 muertos y una veintena de heridos, dos españoles
  3. 3 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  6. 6 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  7. 7 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»
  8. 8

    Las variables de Becker: los detalles de su traspaso a Osasuna
  9. 9 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  10. 10

    Pradales defiende una «reflexión ética» en el contrato de CAF en Israel pero apoyará cualquier decisión de la compañía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pradales lamenta que las protestas contra Israel en la etapa de La Vuelta en Bilbao fuesen «incívicas y poco pacíficas»

Pradales lamenta que las protestas contra Israel en la etapa de La Vuelta en Bilbao fuesen «incívicas y poco pacíficas»