Pradales e Illa exhiben complicidad en su encuentro
El president catalán visita en Euskadi al lehendakari y al consejero Itxaso
Alberto Surio
Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:51
Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, se ha reunido este mediodía con el lehendakari, Imanol Pradales, en el marco de una viaje a ... Euskadi que ha incluido una entrevista con el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso.
La entrevista con Pradales, celebrada en Ajuria Enea, ha escenificado una notable sintonía y complicidad entre el president y el lehendakari a la hora de abogar por un modelo territorial que sea respetuoso con la realidad periférica del Estado desde una sensibilidad plurinacional. Se trata de la primera visita oficial de Illa en el País Vasco, ya que la primera cita tuvo lugar hace pocos meses en Barcelona.
Entre otros temas de análisis ha figurado la defensa del catalán, del euskera y del gallego en las instituciones europeas, una cuestión que se ha convertido en un objetivo estratégico del Gobierno de Pedro Sánchez, pero que tropieza con la resistencia de algunos países de la UE. Illa, del PSC, es uno de los referentes políticos con mayor predicamento en este momento en el socialismo español, con una fluida relación política con el presidente del Gobierno.
La jornada de Illa también ha tenido una dimensión claramente sectorial al incluir en su agenda una entrevista con el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, el socialista Denis Itxaso, para afrontar las políticas de vivienda. El encuentro ha tenido lugar en la sede de Alokabide.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.