El PP vuelve a la carga contra el traspaso del palacete de París

La ikurriña volvió a ondear el pasado sábado en la que fuese sede del Gobierno Vasco en el exilio , el palacete de la avenida Marceau ... de París, que el Gobierno central ha traspasado el PNV. Lo estrenaron en un emotivo acto con figuras como Aitor Esteban, Andoni Ortuzar o Imanol Pradales, pero ese no fue el fin de una cruda polémica entre los jeltzales y el PP por la titularidad del edificio. Los populares de Euskadi volvieron ayer a la carga afirmando que esa sede «no fue nunca del PNV» y que «el inmueble fue adquirido por testaferros del Gobierno Vasco con dinero del que este disponía tras su salida al exilio».

El presidente del PNV, Aitor Esteban, acusó al PP en París de ser «dignos sucesores del régimen franquista», unas declaraciones que no gustaron nada en el seno de la formación popular: «Las ofensas del presidente del Euzkadi Buru Batzar son absolutamente impropias y podría dedicar sus esfuerzos en demostrar una titularidad que jamás fue reconocida legalmente a favor del PNV». Y añadieron que la versión de los jeltzales «para hacerse con el palacio no tiene rigor ni solidez, como ha demostrado el hecho de que el director de Patrimonio del Gobierno de Sánchez haya dicho que carece de informes que lo justifiquen».

«Si la versión jeltzale sobre la compra del palacio en París fuera cierta, la conclusión inmediata sería que el PNV destinó el dinero que se le entregó para defender Bizkaia frente a las tropas franquistas a la compra para su organización de un palacio», plantean los populares vascos, mientras añaden que «en la medida en la que el PNV sostiene que el dinero para la defensa de Bizkaia no se destinó a ese fin sino que lo reservó para otros fines, el papel de esta formación política durante la Guerra Civil queda doblemente comprometida, pues a la traición de Santoña se añade la premeditación con la que reservó los fondos de guerra»