El presidente del PP en Euskadi, Javier de Andrés.

El PP vuelve a la carga contra el traspaso del palacete de París

Los populares vascos aseguran que el edificio «no fue nunca del PNV» y que «fue adquirido por testaferros del Gobierno Vasco»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:43

La ikurriña volvió a ondear el pasado sábado en la que fuese sede del Gobierno Vasco en el exilio , el palacete de la avenida Marceau ... de París, que el Gobierno central ha traspasado el PNV. Lo estrenaron en un emotivo acto con figuras como Aitor Esteban, Andoni Ortuzar o Imanol Pradales, pero ese no fue el fin de una cruda polémica entre los jeltzales y el PP por la titularidad del edificio. Los populares de Euskadi volvieron ayer a la carga afirmando que esa sede «no fue nunca del PNV» y que «el inmueble fue adquirido por testaferros del Gobierno Vasco con dinero del que este disponía tras su salida al exilio».

