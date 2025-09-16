Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Rocío de Meer, diputada de Vox. Efe

El PP y Vox se quedan solos contra el arraigo de inmigrantes

El resto de grupos critica el seguidismo del PP a Vox

A. Azpiroz

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:43

PP y Vox se quedaron ayer solos en el Congreso para la toma de en consideración de una propuesta de ley de la formación de ... extrema derecha para restringir regularizaciones por arraigo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  3. 3 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga
  4. 4 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  5. 5 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  6. 6

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  7. 7

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  8. 8 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  9. 9

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»
  10. 10 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PP y Vox se quedan solos contra el arraigo de inmigrantes

El PP y Vox se quedan solos contra el arraigo de inmigrantes