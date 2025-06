El PP cree que los «filtros ideológicos» del nacionalismo condicionan el Pacto de Salud

El PP vasco discrepa de la gestión actual de Osakidetza y cree que los «filtros ideológicos» del nacionalismo «condicionan claramente» las propuestas para mejorar el ... Pacto de Salud. El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y la portavoz parlamentaria del partido, Laura Garrido, han hecho un análisis este miércoles, en una rueda de prensa en San Sebastián, de los trabajos llevados a cabo estos meses por el Pacto de Salud impulsado por el lehendakari, que en opinión del líder popular se han desarrollado «con poca ambición» y «demasiada celeridad».

En esta línea, han cuestionado también la política lingüística implementada por el Gobierno Vasco en el Servicio Vasco de Salud. La parlamentaria Garrido ha destacado, en este sentido, el «desacuerdo total» del PP con la política lingüística que se plantea cuando hay falta de profesionales. «Llama la atención que este Gobierno se siga empeñando en dar una vuelta de tuerca más a la exigencia del euskera. Expulsamos talento, no retenemos talento y las causas, obviamente, están en esa exigencia desmedida del euskera en relación a la formación y a la experiencia», ha denunciado en el acto celebrado delante del ambulatorio donostiarra de Amara Berri.

Aunque están de acuerdo con algunas de las cuestiones abordadas en la mesa del Pacto de Salud, De Andrés ha advertido de que su formación no puede comprometerse con los acuerdos que se alcancen el viernes, fecha fijada para el último encuentro. En este sentido, piensan que no van a ser «lo suficientemente eficaces», ya que «no se han retirado los filtros ideológicos». «Hay que priorizar la calidad, no nos podemos comprometer a renunciar a la tarea de oposición con un pacto con el que no nos sentimos totalmente identificados», ha destacado el dirigente del PP en declaraciones enviadas a este medio.

Garrido, por su parte, se ha mostrado crítica con la mesa y ha recalcado que asuntos como la «excesiva» burocratización en Atención Primaria, la cronicidad en una población envejecida y los cuidados paliativos no se han tratado con «amplitud».

«Perdemos calidad»

La parlamentaria del PP ha reprochado que no se haga una revisión «de esa imposición lingüística» en Osakidetza «que tanto daño está haciendo». «Nos está empobreciendo, está haciendo que perdamos calidad asistencial y siendo un obstáculo más para tener los profesionales que necesitamos», ha insistido.

Por último, la dirigente popular ha recalcado que el pacto del Sistema Vasco de Salud «se ha quedado corto» y que no están previstas reuniones de seguimiento con posterioridad al 27 de junio. «Creemos que este pacto tiene que tener un seguimiento más exhaustivo y que se pueda articularse algún mecanismo de control y de seguimiento concreto en el Parlamento Vasco», ha remarcado Garrido.

.