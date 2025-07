«No podemos estar flagelándonos, vamos a tirar para adelante»

José Ignacio Asensio, líder del PSE de Gipuzkoa, comparte sus reflexiones un día después de asistir al Comité Federal más difícil desde que Pedro Sánchez ... llegó al Gobierno. Asegura que vio un partido «unido» y remarca que en el PSOE «no podemos estar ni lamiéndonos las heridas, ni flagelándonos, lo que vamos a hacer es tirar para adelante».

–¿Qué sensación se respiraba el sábado en el Comité Federal?

–La sensación de que tenemos claro que el proyecto socialista hay que salvarlo por encima de todo. Llevamos siete años de gobierno, transformando esta sociedad y este país, y tenemos que seguir siendo un instrumento útil, y eso pasa por estar en el gobierno. Tenemos toda la legitimidad para estar en el gobierno y tenemos que ser implacables contra la corrupción. Hemos endurecido el código ético, nadie tiene un código más exigente.

«Feijóo no va a ser presidente nunca. No le va a bastar ni con los votos de Vox para llegar a la Moncloa» Legislatura

–¿Vio a los compañeros socialistas tocados, preocupados...?

–Vi muchísima unidad. Salvo (García) Page, todo el mundo le dijimos a Pedro que tiene que seguir adelante. Tenemos toda la legitimidad para terminar esta legislatura. Le dijimos a Sánchez que haga el esfuerzo de presentar incluso unos Presupuestos, que siga siendo el candidato en 2027 y que nos preparemos para ganar las elecciones. La sensación general fue que de ésta saldremos y que lo importante es ser un instrumento útil para la sociedad. Yo vi un partido que no está derrotado.

–¿Ese Comité ha sido entonces un punto de inflexión anímico?

–Yo lo que he visto es un partido unido. De hecho, no faltaba nadie, casi 400 miembros del Comité Federal. No faltaba ni el apuntador. ¿Por qué? Porque queríamos afianzar este proyecto y se exigió al secretario general del Partido Socialista que tirase hacia adelante. Él ya dijo que no iba a abandonar este barco por nada. Va a apechugar con todo lo que suceda. ¿Por qué? Porque merece la pena. Es verdad que tenemos que restaurar la confianza en la ciudadanía. Pero con las políticas que vamos a aplicar y seguimos aplicando, lo conseguiremos.

–Pero ayer mismo se abrió un nuevo frente con el caso de Francisco Salazar al que se acusa de «actitudes machistas...».

–Sí, pero a la mínima que se conoció este tema, él mismo se apartó cumpliendo con los códigos éticos. Lo que hace el Partido Socialista no lo hace ningún otro partido. Nosotros no defendemos estoicamente lo indefendible.

–Sánchez les pidió que no duden de su «integridad». ¿Lo dijo porque hay quien duda de ella?

–De los que estábamos allí, no duda nadie. Ni siquiera Page. Nadie puso en cuestión su integridad. Lo que no puede ser es que porque haya habido tres que han sucumbido a la corrupción, se ponga bajo sospecha a todos los demás. Y aquí Eneko Andueza lo dijo muy claro, si alguien tiene fuerza moral para reconstruir la confianza del electorado y de la sociedad, es el socialismo vasco. No digo que otros no la tengan, pero el socialismo vasco, especialmente.

–Pedro Sánchez parece desmejorado, ¿cómo le ha visto?

–Ha sido un golpe duro para él y para todos los socialistas. Pero nosotros no podemos estar ni lamiéndonos las heridas, ni flagelándonos. Lo que vamos a hacer es tirar para adelante y debernos a quien nos ha depositado la confianza, que es la ciudadanía. Somos un instrumento útil para la sociedad, sino estaríamos incumpliendo el mandato que nos ha dado ella y los electores, y sobre todo nuestros principios fundacionales y nuestros valores como partido. Tener tres corruptos en el partido no inhabilita a nadie de los que estamos ejerciendo la acción política, lo contrario, lo que tenemos que hacer es ser más exigentes y seguir haciendo las políticas progresistas de transformación que requiere esta sociedad.

–Mañana (por hoy) está fijada la declaración de Antxon Alonso ante el juez. ¿Teme más sorpresas, pueden pasar más cosas?

–Lo que tenía que decir del PSOE ya lo ha dicho. Lo que no sé es si Antxon Alonso ha dicho todo del resto de partidos con los que dice que ha tratado.

–¿A quién se refiere?

–A todos los demás. Incluso alguno que se pone 'heavy', igual hasta tiene una sorpresa... No tengo ni idea. Si supiera, lo denunciaría además. Pero parece que Antxon Alonso tenía relaciones con todos, sin excepción.

–En paralelo, en el congreso del PP se ha podido ver a un Feijóo que dice que va a «arrasar» y parece que se ve ya en la Moncloa...

–Todo el mundo habla de que parece que les va a caer como manzana madura del cielo, pero ya ha dicho Feijóo que va a gobernar con Vox sí o sí. Entonces que cada uno apechugue de lo suyo. Nosotros erradicaremos la corrupción, lucharemos contra ella y apartaremos a los corruptos. Pero nosotros garantizamos que las políticas progresistas van a seguir para adelante si gobierna el PSOE. Si vuelven PP-Vox, todos los avances de los últimos siete años van a volver atrás, va a ser absolutamente un retroceso y que va a afectar evidentemente a la mayoría social de este país. Y eso es lo que no puede ser. Feijóo ya dice que su futuro está vinculado a Vox, ya tenemos las cartas sobre la mesa. Se le agradece la sinceridad al presidente del PP. Pero Feijóo solo será presidente de España si gobierna con Vox, sino, no lo será nunca.

–¿No le ve como presidente?

–Sinceramente, creo que no va a ser presidente nunca. Si nosotros llegamos al 2027, disputaremos en condiciones las elecciones y a Feijóo no le va a bastar ni con los votos de Vox para ser presidente.