El PNV pide a Sánchez «más concreción» sobre los fondos para la seguridad y «certidumbres» ante el apagón

El PNV ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno «mayor concreción y explicaciones» acerca del Plan sobre la seguridad y la defensa aprobado por ... el Consejo de ministros, que según ha remarcado «resume en apenas 20 páginas» una inversión de 10,4 mil millones de euros para alcanzar el compromiso adquirido ante la Unión Europea y la OTAN del 2% del PIB en gasto en defensa. «Queremos conocer el qué y el para qué, pero también el cómo», ha dicho la portavoz jeltzale en el Congreso, antes de pedir que ese incremento del gasto no conlleve recortes sociales. La diputada jeltzale por Gipuzkoa ha reclamado igualmente «más certidumbres» ante el apagón de la pasada semana.

En su intervención en la tribuna, durante el pleno de la Cámara baja, Vaquero ha manifestado que «la seguridad y la energía son objeto de debates incómodos, pero no podemos mirar hacia otro lado. Necesitamos más certidumbres respecto a lo ocurrido durante el apagón para no dejar espacio a la desinformación y los bulos, y más concreción sobre el origen de los fondos que se destinarán a defensa para garantizar que no conllevarán recortes sociales».

Este es el mensaje que la portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, ha lanzado en la comparecencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para hablar sobre el apagón y el aumento del gasto en seguridad, en la que ha añadido que «no afrontar hoy los debates que marcarán nuestro futuro hace que ganen terreno aquellos que pretenden que la gente deje de creer en las instituciones, y la confianza en ellas es clave para que el sistema democrático, aunque imperfecto, funcione».

En relación con el apagón de la pasada semana, Vaquero ha manifestado que «la preocupación de la mayor parte de la ciudadanía es conocer por qué pasó y si volverá a ocurrir». Por ello, el Grupo Vasco comparte la necesidad de una investigación interna y externa, así como una auditoría de todo el sistema para entender «qué falló y porqué lo hizo». Sin embargo, la formación jeltzale ha considerado que no es el momento de las investigaciones políticas.

Vaquero también ha señalado que «el debate no debe centrarse en renovables o nucleares, eso solo genera ruido». El PNV ha defendido de nuevo que «el futuro energético pasa por las renovables», pero ha recordado que «hoy necesitamos una combinación de fuentes, es decir, un mix energético, que aporte seguridad al suministro». Ha remarcado que su apuesta a favor de las renovables «ha sido clara pese a haber contado en el camino con quienes llevan años con la pancarta del no a cualquier fuente de energía verde: no a las eólicas, no a las placas solares. Lo hemos visto en los ayuntamientos, en las diputaciones forales o en el Parlamento Vasco, oponiéndose durante años al despliegue eólico y fotovoltaico». «¿Cómo lograr la independencia energética si por sistema dicen no a todo?» se ha preguntado Vaquero, para pedir, a renglón seguido, que «dejen los planteamientos filosóficos y etéreos».

La diputada del PNV ha recordado como contrapunto la labor del Grupo Vasco hasta ahora: «Llevamos toda la legislatura instando y urgiendo a impulsar inversiones en redes, almacenamiento e interconexiones dentro del Estado y con la Unión Europea. También hablamos de aprovechar toda la potencia que tenemos o de la necesidad de ofrecer a las empresas lo que demandan para descarbonizarse. El PNV tiene propuestas reales, constructivas y beneficiosas para la industria, los comercios y la ciudadanía». «Hoy insisto en la necesidad de aplicar todas estas medidas», le ha dicho la portavoz jeltzale al presidente del Gobierno español

«La seguridad integral es energética, tecnológica, climática, alimentaria, de suministros, de agua, de educación, de salud pública…», ha explicado Vaquero, al tiempo que ha pedido ampliar el foco porque se trata de «proteger el modelo de vida europeo, que tiene una base de justicia social y valores democráticos».

La portavoz del PNV en el Congreso ha remarcado que «nos jugamos el futuro, y el futuro de Euskadi está en Europa. Las decisiones que se tomen en materia energética y de defensa nos afectan. EAJ-PNV asume su responsabilidad y se compromete con Europa y los valores democráticos».