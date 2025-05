El PNV recrimina a Andueza sus declaraciones: «Son injustas y subidas de tono»

Con cada mensaje público que lanzan PNV y PSE respecto a la polémica sobre la inmigración sube el pan. El Euzkadi Buru Batzar (EBB) ha ... replicado este miércoles las últimas palabras del líder socialista, Eneko Andueza, en las que cuestionaba las «ganas» de los jeltzales de gobernar Euskadi en coalición con ellos. Fuentes del EBB han asegurado que no van a entrar en las «provocaciones» de Andueza y han tildado de «injustas» y «subidas de tono» las declaraciones del secretario general del PSE. Unas palabras que, según la formación que preside Aitor Esteban, «evidencian nerviosismo». «Él sabrá por qué», sentencian.

PNV y PSE, socios de gobierno en las principales instituciones vascas, llevan días protagonizando un enfrentamiento dialéctico a cuenta de las declaraciones que realizó la semana pasada el lehendakari, Imanol Pradales, cuando cuestionó «qué tipo de migración necesitamos y qué tipo de migración es la que estamos recibiendo». Y este miércoles ambas partes han vuelto a subir la temperatura con un nuevo cruce de reproches que han incendiado aún más los ánimos.

En realidad, el debate sobre las políticas migratorios ha quedado ya en un segundo plano después de que el secretario general del PSE, Eneko Andueza, haya dado un paso más al cuestionar esta mañana las «ganas» de los jeltzales de seguir gobernando juntos. Y es que desde que los dos partidos comenzaron su particular viaje institucional para coaligarse en las instituciones vascas, hace ya una década, PNV y PSE han blindado en sus acuerdos de gobierno varias discrepancias pactadas; principalmente, para dejarse mutuamente vía libre en la defensa de sus postulados identitarios.

Polémica del TAV

Esta vez, sin embargo, el choque de trenes llega por vías mucho más pragmáticas. En poco más de un mes, han mostrado sus desacuerdos en torno al TAV y su conexión con Navarra, y también se han echado en cara sus posturas ante el decreto de Universidades impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Sucesivos encontronazos que han acabado esta semana con una nueva polémica: las declaraciones de Pradales sobre migración. Y la tensión sigue patente en el ambiente.

El propio Andueza ha vuelto a cargar contra el PNV por su posición en materia migratoria al calificar de «un poco racistas» las palabras que pronunció el pasado sábado Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco. El dirigente jeltzale aseguró, en un intento de defender la posición del lehendakari, que «la migración tiene que ser selectiva, ordenada, regular y segura». Y el líder de los socialistas vascos le ha reprochado que «hacer algunos discursos en ese sentido es peligroso».

Andueza, no obstante, ha subido un peldaño más en su particular escalada crítica contra sus socios -quedarse fuera del Gobierno Vasco y no asumir un cargo como consejero entraba dentro de esa estrategia para poder hablar sin mayores tapujos- al cuestionar incluso la solidez del Ejecutivo autonómico de coalición: «No sé algunos qué ganas tienen de salirse de los puntos de acuerdo, igual es que tienen que sacar la cabeza. No sé si tienen ganas de seguir gobernando con nosotros, nos surgen dudas y desconfianza», ha señalado Andueza en ETB1.

Las declaraciones no han sentado bien en el PNV. Las mismas fuentes de su dirección, en todo caso, defienden que el PNV «no cuestiona» la coalición de Gobierno que mantienen con el PSE tanto en el Gobierno Vasco, como en las tres Diputaciones forales y numerosos ayuntamientos vascos. «Es Eneko Andueza quien ha empleado términos como 'deslealtad' o 'desconfianza'», lamentan desde Sabin Etxea.

Los jeltzales ya recriminaron el lunes pasado a la delegada del Gobierno en Euskadi, la socialista Marisol Garmendia, las palabras que pronunció al acusar al lehendakari de mantener una posición cercana a la «caverna» y a los «mensajes viejos y retrógrados de PP y Vox». Declaraciones que desde el PNV calificaron de «inadmisibles» hasta el punto de lanzar un mensaje a navegantes: «Tomamos nota».