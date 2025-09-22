Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imanol Pradales y Aitor Esteban junto al grupo parlamentario del PNV.

El PNV y Pradales fijan la agenda vasca y priorizan vivienda, seguridad, salud, industria y euskera

Pradales se reúne con Esteban y el grupo parlamentario de los jeltzales, que resaltan el liderazgo «riguroso, realista y novedoso» del jefe del Gobierno Vasco

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:29

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, se han reunido este lunes con el grupo parlamentario del PNV para ... fijar prioridades en torno a los temas que están en la agenda vasca. Entre ellos han destacado «la vivienda, seguridad, salud, industria y euskera». Además, han realizado una valoración del debate de política general celebrado el pasado jueves en el Parlamento Vasco y han concluido que «se vio cómo el lehendakari ejerce un liderazgo riguroso, realista, con un discurso novedoso, y que ha puesto en marcha proyectos concretos alineados con las preocupaciones de la ciudadanía vasca».

