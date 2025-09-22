El PNV y Pradales fijan la agenda vasca y priorizan vivienda, seguridad, salud, industria y euskera
Pradales se reúne con Esteban y el grupo parlamentario de los jeltzales, que resaltan el liderazgo «riguroso, realista y novedoso» del jefe del Gobierno Vasco
San Sebastián
Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:29
El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, se han reunido este lunes con el grupo parlamentario del PNV para ... fijar prioridades en torno a los temas que están en la agenda vasca. Entre ellos han destacado «la vivienda, seguridad, salud, industria y euskera». Además, han realizado una valoración del debate de política general celebrado el pasado jueves en el Parlamento Vasco y han concluido que «se vio cómo el lehendakari ejerce un liderazgo riguroso, realista, con un discurso novedoso, y que ha puesto en marcha proyectos concretos alineados con las preocupaciones de la ciudadanía vasca».
En la reunión se han abordado los principales retos y prioridades de la agenda jeltzale para los próximos meses, con especial atención a asuntos que están «en el día a día de la ciudadanía como la vivienda, la seguridad, la salud, la industria y el euskera».
En el ámbito estrictamente parlamentario, la reunión ha servido, según han asegurado desde Sabin Etxea, «también para tratar los dos proyectos legislativos de especial relevancia que están sobre la mesa: la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y la Proposición de Ley para blindar el euskera en los procesos selectivos públicos de Euskadi y dotarlos de mayor seguridad jurídica».
Y han remarcado que «se trata de dos iniciativas impulsadas por el PNV» y que marcarán «buena parte de la actividad del Parlamento Vasco en este nuevo periodo de sesiones».
Con esta cita, el PNV asegura que apuntala su «compromiso de trabajar de manera cohesionada entre el Gobierno Vasco, el Euzkadi Buru Batzar y el propio grupo parlamentario para dar respuesta a las necesidades de la sociedad vasca».
