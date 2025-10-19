El presidente del PP, Javier de Andrés, ve pocas opciones de que su partido llegue a acuerdos con el PNV, ya que, si eso ocurriese, ... asegura que «el PSE consideraría dar la mayoría a Bildu» y romper así la coalición de Gobierno en Euskadi, las tres Diputaciones forales y en los ayuntamientos.

– En Euskadi el principal rival electoral del PP es el PNV. ¿Los jeltzales han endurecido su discurso migratorio para que no les coman terreno?

– El PNV está apoyando toda la política de inmigración del PSOE. Esa es la realidad. Ambos partidos están paralizando la ley de multirreincidencia que tenemos aprobada en el Senado. Están paralizando la ley de antiokupas que también hemos aprobado. Esa es la realidad. Estos discursos muy torpes y contradictorios entre lo que dicen unos y otros me parece que es de un partido que está muy confundido ideológicamente. Está muy confundido ideológicamente, pero los hechos son siempre constantes. Apoyar al PSOE.

– ¿Están rotas las relaciones entre el PP y el PNV?

– Rotas no, porque nosotros hablamos con todas las formaciones políticas que respetan el ordenamiento. Y no tenemos inconveniencia en tratar con el PNV siempre que nos llamen. Pero es verdad que sabemos que el PNV está comprometido con el PSE y que es dependiente de los socialistas en todas las instituciones. El PSE podría ahora tomar la decisión de darle la mayoría a Bildu. Y eso al PNV le hace muy poco libre y muy dependiente.

– ¿Y cree que ese cambio de alianzas se puede producir?

– Si el PNV tuviera la voluntad de dar un giro en materia migratoria o de delincuencia para aproximarse al PP, no tengo la menor duda de que el PSOE consideraría una obligación moral quitarse de en medio al PNV y darle la mayoría a Bildu.

– Por lo tanto, ¿si el PNV llegase a acuerdos con el PP se rompería el gobierno en Euskadi?

– Sin duda. El PNV gobierna en Euskadi en la medida en la que sigue apoyando a Sánchez.

Presupuestos de Gipuzkoa «Tenemos buena disposición, pero el Gobierno foral prefiere pactar con Podemos o con Bildu»

– ¿Con Sánchez en Moncloa es imposible el entendimiento entre ustedes y los jeltzales?

– Es imposible porque el PNV es el mejor aliado de Sánchez, junto con Bildu. Los dos están ahí rivalizando a ver cuál es más fiel.

– ¿El PNV ha virado a la centro-derecha con la presidencia de Esteban?

– Es todo un postureo. Nosotros tenemos una ley para que la exhibición de armas blancas sea delito y el PNV sigue apoyando al PSE para que eso no se tramite. Si tenemos un problema con las navajas y los navajeros, habrá que hacer algo más que ponerse a mirar. Y el PNV está mirando... ¿a quién? ¿al PSOE?

– ¿Tiene una relación fluida con Esteban?

– Alguna relación tenemos, pero la verdad es que no hay muchos puntos sobre los que podamos llegar a acuerdos. Un hecho que me parece importante es que Aitor Esteban todavía no se ha citado con Feijóo. Es increíble. El PP es el principal partido de España y el presidente del PNV no ha querido tener un encuentro con Feijóo. No lo ha buscado. Y a mí no me han llamado para hablar del nuevo estatus.

– ¿Les han apartado de las negociaciones para la actualización del autogobierno?

– Indudablemente. Yo la única conversación que he tenido sobre este asunto fue con Andoni Ortuzar y le dije que queríamos estar ahí porque creemos que se puede mejorar el estatuto en materias tan importantes como acabar con el clientelismo en el País Vasco. Estamos viendo que Euskadi se está convirtiendo en un foco de clientelismo con las contrataciones públicas, contratos de obras, en prestación de servicios, o en el elenco que tienen de asesores en todas las instituciones. Sería una buena oportunidad para que el estatuto estableciera algunas claves que impidieran este dedazo.

– ¿Les están vetando?

– No tiene sentido porque el PP es el principal partido de España. Cualquier cosa que se quiera negociar en el Congreso de los Diputados no puede dejar fuera a la principal fuerza que, posiblemente, tras las próximas elecciones será la fuerza determinante del gobierno.

Nuevo estatus «No me han llamado para negociar. La única conversación la tuve con Ortuzar y le dije que queríamos hablar»

– ¿Un Estatuto que reconozca la plurinacionalidad pero no el derecho a decidir es aceptable para el PP?

– Creemos que tiene que haber un estatuto que dé más libertad a la gente. No creemos en un estatuto para condicionar ni ideológicamente ni doctrinalmente a la sociedad vasca. Ni tampoco para identificar que la sociedad vasca es de una manera determinada. Al Estatuto lo que le hace falta es que aporte libertad y menos estereotipos.

– ¿Hay que transferir el puerto de Pasaia al Gobierno Vasco como defiende el PNV?

– Nos parece muy interesante este tema. Lo que se quiere es rebajar el nivel del puerto de Pasajes para que se pueda gestionar desde el Gobierno Vasco. ¿Por intereses para el puerto? No. No aporta nada a la mejora del puerto. ¿Y cuál es la prueba de que no aporta nada? Que lo quieren hacer con Pasajes, pero no con Bilbao. Pasaia es el experimento. Si creyeran que realmente esto es tan beneficioso para el puerto, ¿por qué no lo plantean para Bilbao? Aquí no estamos hablando de competitividad. Lo que sí que estarán buscando será un control, como en tantas otras cosas, para colocar a Mengano, Zutano y Perentano.

– ¿Cree que la coalición PNV-PSE corre riesgo tras el rifirrafe declarativo que han protagonizado sus dirigentes?

– PNV y Partido Socialista votan siempre juntos en el Congreso y en Euskadi, lo demás es literatura.

– ¿Van a dar sus votos al PNV y PSE para que la Diputación apruebe los Presupuestos de Gipuzkoa de 2026?

– Vemos que en todas las negociaciones en las que nos reunimos y hablamos siempre se saldan con acuerdos con Bildu o con las fuerzas de la izquierda. En San Sebastián han acordado con Podemos y con Bildu las ordenanzas municipales. En Vitoria lo acaban de hacer también con Bildu. En Gipuzkoa las normas fiscales las pactaron con Podemos.

– Pero el año pasado fue el PP quien apoyó las Cuentas. ¿Por qué no se puede repetir?

– Por parte del PP hay buena disposición, pero el Gobierno no tiene esa voluntad. Desde ese acuerdo que firmamos, los demás se han dado con fuerzas de izquierdas.

– La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, se mostraba abierta a acuerdos con su partido en una entrevista concedida a este periódico el pasado domingo.

– Sí, pero luego acaba pactando con Podemos. Es una coalición PNV-PSE. En Madrid gobiernan con Bildu, Esquerra Republicana... y aquí se sienten más cómodos también con ellos. Yo lo veo claramente. A nosotros nos ponen siempre todo tipo de trabas.

Polémica con Pradales «No sé por qué Ayuso hizo esa interpretación pero se sintió incómoda por que le hiciera protagonista del Alderdi Eguna»

– ¿Y si vuelven a ser determinantes en 2027 para que jeltzales y socialistas revaliden el Gobierno foral volverán a ser la llave?

– Veremos lo que pasa cuando ocurran las elecciones. Pero igual nos encontramos con que son ellos los que buscan otro tipo de alianzas. Primero tendrán que decir ellos que es lo que quieren.

– El pasado 12 de octubre realizaron un acto en Bilbao con representantes de la comunidad hispanoamericana. ¿El PP se vuelca a por el voto latino?

– A mí me ha sorprendido que alguien se extrañe por esto que es natural. Tenemos una relación de proximidad muy importante con el mundo hispano. Es una parte de la asociación muy importante y no solamente por la parte lingüística. Tenemos unos mismos valores, porque la expansión española se hizo por dos vías, el idioma y el cristianismo. Eso nos aproxima muchísimo y crea una convivencia natural. Más allá de que nosotros seguimos siendo muy exigentes respecto al proceso migratorio.

– ¿Y a por el voto árabe no van?

– Tenemos muy buenas relaciones también, por ejemplo, con el pueblo saharaui, que ha sido abandonado por el PSOE y por todas las fuerzas de izquierdas. El gobierno de Sánchez ha apostado por Marruecos.

– Las últimas encuestas indican que Vox le pisa los talones al PP. ¿Están preocupados?

– El crecimiento de partidos populistas de derechas está ocurriendo en el conjunto de Europa. Pero en España se está sabiendo contener ese fenómeno. Y, de hecho, el PP es el partido más fuerte de toda Europa. Se está sabiendo hacer la política adecuada.

– El CIS señala que la formación de Abascal triplica al Partido Popular en la intención de voto de lo jóvenes entre 18 y 24 años. ¿Han perdido esa batalla?

– Nuestro proyecto está dirigido hacia gente con experiencia, madurez y con un poco de vida reposada. El centro derecha, democrático y liberal, no ha encajado especialmente dentro de los espíritus más nerviosos. Cada uno tiene su espacio.

– ¿Coincide con Feijóo en que Vox y PSOE le están haciendo «la pinza» al PP?

– Está clarísimo. A los dos les conviene. Están buscando minimizar un proyecto centrado. Sánchez busca los acuerdos de izquierda excitando y alentando el fenómeno de la derecha populista. Y los discursos de Vox son constantemente contra el PP. Siempre procuran identificarnos con la izquierda. Nosotros tenemos un proyecto que representa una mayoría social en España, pero también en Europa.

– ¿Está a favor de un Gobierno en coalición con Vox?

– No, de ningún modo. Tenemos que aspirar a gobernar sin esos apoyos y a tener una mayoría suficiente para poder formar un ejecutivo responsable y que reconduzca la política hacia líneas de reforzamiento ético de la sociedad, de la administración pública y del espacio público. Para eso hace falta que el PP saque una representación importante. Muchas encuestas ya nos la dan. La ambición que tenemos que tener es prescindir de Vox en un futuro gobierno.

Palestina «El PP no hay nadie que no pida parar la masacre. Pero el tema terminológico es un propósito de la izquierda para dividir»

– ¿Se excedió Ayuso tergiversando el «Ayuso entzun, Euskadi euskaldun» del lehendakari por un «Ayuso entzun, pim, pam pum» ?

– El problema que tenemos los vascos con Isabel Díaz Ayuso es que nuestros jóvenes más preparados se van a Madrid. Ese es el problema que tendría que encarar Pradales. Pero prefiere hacer política de postureo. El Gobierno Vasco tendría que espabilar con eso.

– ¿Pero le parecieron adecuadas esas declaraciones?

– No sé por qué hizo esa interpretación. Se sintió molesta. A mí, desde luego, tampoco me gustaría ser objeto de las diatribas de un Alderdi Eguna. No tiene que ser cómodo ni agradable. Son días que utiliza el PNV para montar lío y para buscar enfrentamiento. Se sintió incómoda cuando la quisieron hacer protagonista del Alderdi Eguna.

– El ala más dura de su partido, comandada por Aznar y Ayuso, han defendido la masacre que Israel comete en Palestina. ¿Usted cree que se ha cometido un genocidio?

– En el PP no hay nadie que no considere absolutamente necesario una paralización de las agresiones y de la violencia en Palestina. Israel ha convertido un derecho de defensa en un derecho de conquista. Es inadmisible. A partir de ahí, el tema terminológico es un propósito de la izquierda para hacer creer que el PP y que el centroderecha español está a favor de las agresiones en Gaza. Lo que se estaba produciendo era desde luego una masacre, una violación de los derechos humanos y hay unanimidad en el hecho sustancial. Se ha buscado la división por parte de la izquierda.