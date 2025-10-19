Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente del PP en Euskadi, Javier de Andrés, posa en las escales de la playa de La Concha. Lobo Altuna

Javier de Andrés

Presidente del PP en Euskadi
«Si el PNV se aproxima al PP, el PSE consideraría dar la mayoría a Bildu»

«El Partido Popular debe tener la ambición de prescindir de Vox en un futuro gobierno en España»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:01

El presidente del PP, Javier de Andrés, ve pocas opciones de que su partido llegue a acuerdos con el PNV, ya que, si eso ocurriese, ... asegura que «el PSE consideraría dar la mayoría a Bildu» y romper así la coalición de Gobierno en Euskadi, las tres Diputaciones forales y en los ayuntamientos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

