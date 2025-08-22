Piden que los presos de ETA «tengan la oportunidad de volver a casa»

Varios miles de personas han recorrido este viernes el centro de Bilbao para pedir que «los presos vascos, exiliados y deportados», en alusión a los ... miembros de ETA, «tengan la opción de regresar a sus casas». La manifestación, convocada por Sare, es la habitual que se celebra todos los años durante la Aste Nagusia de la capital vizcaína. La AVT había pedido su prohibición, aunque la Audiencia Nacional finalmente ha dado luz verde al recorrido.

En el comunicado lanzado por Sare se señala que «son varios los sufrimientos y consecuencias que siguen siendo vigentes». «Cuando hablamos de consecuencias nos estamos refiriendo a las consecuencias que nos ha dejado el conflicto que durante tantos años, tanto sufrimiento generó», ha señalado el colectivo.

«Las víctimas tienen derecho a la verdad, a ser reconocidas por parte de las instituciones y a la reparación, y necesitamos seguir avanzando en ese camino. No podemos olvidar, sin embargo, que para dar el salto a los escenarios de convivencia que tanto ansiamos, será imprescindible acabar con todos los sufrimientos y consecuencias, y esto supone también, dar una resolución definitiva a la cuestión de los y las presas, exiliadas y deportadas vascos», asegura Sare, colectivo para el que «la resolución definitiva vendrá con la eliminación de las leyes y políticas de excepción».