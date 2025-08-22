Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la marcha, este viernes en Bilbao. Jordi Alemany

Piden que los presos de ETA «tengan la oportunidad de volver a casa»

Una manifestación convocada por Sare recorre Bilbao para reclamar una solución «definitiva»

David Guadilla

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:14

Varios miles de personas han recorrido este viernes el centro de Bilbao para pedir que «los presos vascos, exiliados y deportados», en alusión a los ... miembros de ETA, «tengan la opción de regresar a sus casas». La manifestación, convocada por Sare, es la habitual que se celebra todos los años durante la Aste Nagusia de la capital vizcaína. La AVT había pedido su prohibición, aunque la Audiencia Nacional finalmente ha dado luz verde al recorrido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de los donostiarras: «Ya no es lo que era»
  3. 3 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  4. 4 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  5. 5 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  6. 6

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  7. 7 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  8. 8

    Gipuzkoa afronta la jubilación de 77.000 trabajadores en diez años y solo entrarán 19.000 jóvenes
  9. 9 Illarramendi confía en Orri Óskarsson: «La puede romper como goleador en la Real Sociedad»
  10. 10 La calle más cara de Euskadi está en San Sebastián: 1.6 millones de euros para comprar una casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Piden que los presos de ETA «tengan la oportunidad de volver a casa»

Piden que los presos de ETA «tengan la oportunidad de volver a casa»