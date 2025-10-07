Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Al menos tres heridos tras el derrumbe del forjado de un edificio en obras en el centro de Madrid
Edurne San Martin , Pello Rubio y Asier Ibaibarriaga, en la presentación del libro. Estrada

Pello Rubio relata en 'Txillarreko sukaldaria' el camino a la paz: «Si no fuera por Otegi y Eguiguren no estaríamos hoy aquí»

Edurne San Martin y Aiser Ibaibarriaga han presentado en Donostia su libro centrado en la figura del dueño del baserri elgoibarrés y organizador de los encuentros que abrieron la puerta al final de la violencia

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 14:11

Comenta

«Cuando llegó la primera carta de ETA era verano. Agosto de 2004. Jesús estaba en Extremadura y Arnaldo andaba por aquí. Les llamé a ... los dos y vinieron enseguida, Jesús vino de Extremadura y recuerdo que nos trajo un queso a cada uno. Teníamos que comer queso de Extremadura. Creo, pero no recuerdo muy bien, que abrieron el sobre. Era para el Gobierno español, pero creo que la abrieron, para saber ellos luego cómo hacer, ¿no? Después, Jesús fue al aeropuerto de Santander a reunirse con Alfredo Pérez Rubalcaba y le dio la carta. Esa fue la primera, luego llegó alguna más…».

