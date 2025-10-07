Pello Rubio relata en 'Txillarreko sukaldaria' el camino a la paz: «Si no fuera por Otegi y Eguiguren no estaríamos hoy aquí»

«Cuando llegó la primera carta de ETA era verano. Agosto de 2004. Jesús estaba en Extremadura y Arnaldo andaba por aquí. Les llamé a ... los dos y vinieron enseguida, Jesús vino de Extremadura y recuerdo que nos trajo un queso a cada uno. Teníamos que comer queso de Extremadura. Creo, pero no recuerdo muy bien, que abrieron el sobre. Era para el Gobierno español, pero creo que la abrieron, para saber ellos luego cómo hacer, ¿no? Después, Jesús fue al aeropuerto de Santander a reunirse con Alfredo Pérez Rubalcaba y le dio la carta. Esa fue la primera, luego llegó alguna más…».

Este pasaje de la historia forma parte del libro 'Txillarreko sukaldaria' (Ed. Elkar) presentado este martes en San Sebastián. Tres horas y media de entrevista con Pello Rubio, el baserritarra del caserío Txillarre, mucha complicidad y un año de intenso trabajo han necesitado la periodista eibarresa Edurne San Martin y el ingeniero y bertsolari ermuarra Asier Ibaibarriaga para crear esta obra, centrada en la figura del dueño del baserri elogoibarrés y organizador de los encuentros que fueron el germen de un proceso que llevó a ETA y al Gobierno español a los contactos que abrieron la puerta al final de la violencia. «Este libro no es un análisis político», explica Edurne San Martín junto a Ibaibarriaga cuentan cómo surgieron y cómo se desarrollaron aquellas conversaciones en la cocina de Txillarre.

25 años después de los primeras reuniones entre Pello Rubio, Arnaldo Otegi y Jesús Eguiguren mantienen todavía hoy una relación estrecha. «Hubiera sido imposible que todo esto naciera sin una profunda amistad. De hecho esta misma semana compartiré comida con Jesús, con Arnaldo ahora es más complicado porque tiene mucha agenda». Rubio no lo cuenta todo, «algunas cosas me las guardo para mí» y asegura que es una persona a la que le gustan las «cosas complicadas».

Ha explicado que «ha sido esencial que Arnaldo Otegi y Jesús Eguiguren se unieran y que coincidieran en Txillarre. Eso ha sido fundamental para que este proceso durara cuatro años. Y luego lo que pasó con Zapatero... y cómo fue todo... Si no fuera por Otegi y Eguiguren, no estaríamos aquí hablando de esto hoy. Hoy sería algo diferente». En el libro explica que los tres coincidían en que la solución «tenía que ser con la gente de aquí!. »No vendrán de Madrid a solucionar los problemas aquí. Y lo tenían claro. Si no lo solucionamos nosotros, nadie lo solucionará«, relata en el capítulo titulado 'Personas clave'.

En le caserío de Rubio situado en un valle en las faldas del monte Izarraiz y mirando a la cumbre del Karakate, cerca del alto de Arrate, empezaron a reunirse Arnaldo Otegi y Jesús Eguiguren para hablar de política. Dialogaron al calor del fuego de la chimenea de Pello Rubio, pero él no fue solo el anfitrión, fue el cocinero, el chófer y tantas cosas más como relata el propio Rubio en este trabajo que también se podrá ver y escuchar en un documental de una hora.

La idea del libro fue «una casualidad» ha explicado San Martin este martes en la presentación en San Sebastián. Hace un año, la víspera de Arrate, coincidió, codo con codo, con Pello Rubio en la comida popular. Edurne no le conocía de nada y en la charla de sobremesa él empezó a contar que hacía no sé cuántos años José Luis Rodríguez Zapatero había estado comiendo en su casa, compartió algunas anécdotas de los escoltas y demás, y la escritora le dijo en un momento: «Pello, esto no te lo puedes guardar todo para ti, esto estaría muy bien contarlo y que quede recogido en algún sitio». Dicho y hecho. Ese mismo día se lo contó a Asier Ibaibarriaga y no dudó en sumarse a la iniciativa de Edurne.

Además del libro, han elaborado un documental de una hora que se estrenará este viernes en Musika Eskola de Elgoibar, a las 18.30, en el que se escucha a Pello Rubio contando cómo surgieron y cómo se desarrollaron aquellas conversaciones en la cocina de Txillarre. Han explicado que Pello Rubio, es una persona «con mucho que contar y que lo cuenta muy bien».