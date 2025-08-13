Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pancartas de todo tipo en el muelle de Donostia durante la Aste Nagusi. Sara Santos

Pancartas políticas de todos los colores en Donostia

Aste Nagusia ·

Los mensajes de GKS, Ernai o Jardun conviven en el muelle con reivindicaciones feministas o propalestinas

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:11

Las fiestas vascas han sido históricamente espacios de agitación y reivindicación política y social. Las txosnas ya son en sí un modelo de autogestión alternativo ... a los programas de los ayuntamientos y han sido imprescindibles para la financiación de cientos de grupos que van desde las juventudes de las formaciones políticas hasta las asociaciones vecinales o culturales. En los tiempos del 'scroll' infinito y la exposición en redes sociales, las lonas pintadas siguen siendo uno de los máximos exponentes de propaganda en estos espacios festivos. Y ejemplo de ello es el muelle de Donostia, que durante estos días de Aste Nagusia luce en La Flamenka pancartas de todo tipo. GKS denuncia la «guerra y el fascismo» y Ernai recuerda el 50 aniversario de la muerte de Txiki y Otaegi. Una pancarta seguida de la otra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  3. 3 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  4. 4

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  5. 5 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  6. 6 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «No tenía ni idea»
  7. 7

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  8. 8 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  9. 9

    Bruce Springsteen publica el disco de su vibrante primer concierto en Donostia
  10. 10 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pancartas políticas de todos los colores en Donostia

Pancartas políticas de todos los colores en Donostia