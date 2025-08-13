Pancartas políticas de todos los colores en Donostia

Las fiestas vascas han sido históricamente espacios de agitación y reivindicación política y social. Las txosnas ya son en sí un modelo de autogestión alternativo ... a los programas de los ayuntamientos y han sido imprescindibles para la financiación de cientos de grupos que van desde las juventudes de las formaciones políticas hasta las asociaciones vecinales o culturales. En los tiempos del 'scroll' infinito y la exposición en redes sociales, las lonas pintadas siguen siendo uno de los máximos exponentes de propaganda en estos espacios festivos. Y ejemplo de ello es el muelle de Donostia, que durante estos días de Aste Nagusia luce en La Flamenka pancartas de todo tipo. GKS denuncia la «guerra y el fascismo» y Ernai recuerda el 50 aniversario de la muerte de Txiki y Otaegi. Una pancarta seguida de la otra.

Pero no son solo las formaciones políticas las que ocupan el muro del muelle para lanzar sus mensajes en una zona a la que esta semana se acercan miles de guipuzcoanos. El movimiento feminista cuelga allí su pancarta, al igual que el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDZ) contra Israel, que denuncia el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Además de estas reivindicaciones, también hay mensajes a favor del euskera o de las propias txosnas, que ven amenazado su modelo por la implantación del TicketBai.

Las pancartas que más abundan son las que guardan relación con la izquierda soberanista. Varias de Ernai, en las que piden la independencia o en la que denuncian la tortura; pero también las hay recordando a los presos de ETA. Un escueto «ez gaude denok» se lee poco antes de llegar a la txosna principal. Mucho más llamativas fueron las lonas que se colgaron el pasado lunes en la fachada del colegio público Orixe –en las faldas del monte Urgull y perfectamente visible desde La Flamenka– en las que se pedía la amnistía para los presos. El ayuntamiento no retiró las pancartas hasta ayer a la mañana y Jardun reivindicó la acción en sus redes sociales.

La notable presencia de mensajes relacionados con el mundo de la izquierda soberanista también está relacionado con la organización del movimiento popular Donostiako Piratak, promotores de las txosnas y del programa alternativo que aporta a las fiestas actividades tan populares como el abordaje. Donostiako Piratak aúna a diferentes cofradías –que representan a grupos culturales, deportivos, de diferentes barrios, feministas o ecologistas–. Históricamente, Donostiako Piratak ha realizado manifestaciones y actos para denunciar la dispersión de los presos a veces junto a Sare–, y, a día de hoy, algunas de las que fueron las caras visibles de las txosnas ocupan diferentes cargos de responsabilidad en las filas de EH Bildu.

Sin las tensiones de Bilbao

Las pancartas de la izquierda independentista cohabitan con las de GKS en el puerto, en una pacífica convivencia que contrasta con las situaciones vividas en Bilbao y Gasteiz. Y es que el espacio limitado del recinto donostiarra no permite colocar más txosnas de las que monta Donostiako Piratak. Un modelo festivo que nada tiene que ver, por ejemplo, con el funcionamiento de las comparsas bilbaínas que se extienden por buena parte de los alrededores del teatro Arriaga y de la ría.

Son precisamente estas dos formaciones, la organización juvenil del Movimiento Socialista y las juventudes de Sortu, las que mayores encontronazos han tenido en los últimos años a cuenta del control de los espacios festivos. Los escenarios de estos choques han sido, sobre todo, Bilbao y Gasteiz, donde GKS denuncia un «veto político» por parte de la izquierda abertzale, que, según ellos, bloque la posibilidad de su entrada.

Tanto GKS como el Sindicato Socialista de Vivienda acabaron colocando una txosna fuera del recinto oficial en Gasteiz, pero no podrán hacer lo mismo en Bilbao. Un objetivo primordial para el GKS, ya que las txosnas son una de sus principales fuentes de financiación.