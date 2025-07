Padrales: «Lo ocurrido en Hernani es muy grave»

Imanol Pradales ha expresado su rechazo a las pintadas amenazantes contra el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, y la Ertzaintza aparecidas este sábado en el frontón de Hernani ... . «Lo ocurrido es muy grave y este tipo de acciones son inadmisibles en una sociedad democrática. Todo mi apoyo con quienes trabajan cada día por la seguridad y la convivencia en Euskadi», ha escrito el lehendakari en su perfil en la red social X.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, por su parte, ha condenado «rotundamente» las pintadas y ha apuntado que es «responsabilidad de todos» evitar que se normalicen estos mensajes, «especialmente viendo la deriva que están tomando». Mendoza, que ha sido una de las primeras figuras institucionales en reaccionar, ha trasladado su rechazo a este tipo de mensajes a través de su perfil de Facebook, en el que ha criticado que «manifestaciones como estas suponen un ataque directo a los principios» de la convivencia y el respeto mutuo, «valores fundamentales de nuestra sociedad».

El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha manifestado asimismo su «enérgica condena a esta expresión de violencia e intolerancia propia de otros tiempos» y su apoyo al consejero Zupiria y a la Ertzaintza. «¿Qué va a ser lo siguiente? Esta espiral tiene que terminar. Mientras tanto, EH Bildu da cobertura a estas acciones descalificando a la Ertzaintza como institución 'no democrática'. Aski da!», ha publicado en su cuenta de X.

Desde las filas del PSE, José Ignacio Asensio, primer teniente de Diputada General y diputado de Sostenibilidad, ha advertido de que «los ertzainas merecen respeto, apoyo institucional y social. Amenazar de forma inaceptable a su máximo responsable es un ataque a nuestro autogobierno, a nuestras instituciones y a la convivencia en la que creemos».

Apoyo del alcalde

El alcalde de Hernani, Xabier Lertxundi, de EH Bildu, ha expresado también su apoyo a Zupiria y ha dado orden de borrar los mensajes amenazantes. «Quiero dejar claro que estos comportamientos no tienen cabida en nuestro pueblo. He mostrado mi apoyo directamente al consejero y he hecho llegar a todos los grupos políticos municipales una propuesta de declaración de rechazo», ha explicado el regidor abertzale en una publicación en la red social X.