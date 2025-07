El pacto de los jeltzales con Sánchez «bloquea» la reforma de la ley electoral

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Eurocámara «lamenta» que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya ratificado la ley electoral europea. En un ... informe elaborado tras la misión a España los días 19 y 20 de mayo, el grupo de trabajo del Parlamento Europeo ha concluido que existen «obstáculos políticos para introducir un umbral mínimo» de votos. El texto reconoce que la situación es «complicada» debido al «pacto firmado entre PSOE y PNV» que menciona «explícitamente» que la condición al apoyo del partido jeltzale a la investidura de Sánchez era que el Gobierno del PSOE «no promoviera ninguna modificación en la ley electoral». El informe estará ahora abierto a enmiendas de los grupos políticos y después deberá ser votado en el pleno de la Eurocámara, en Estrasburgo.

Hay que tener en cuenta que, en julio de 2018, el Consejo de la UE aprobó una decisión para que los Estados miembros fijasen un umbral mínimo a la hora de atribuir los escaños en las elecciones europeas. Un porcentaje que, para países con más de 35 asientos como es el caso de España, «no será inferior al 2% ni superior al 5%» de los votos. Su entrada en vigor quedaba supeditada a la ratificación de los Veintisiete en sus respectivos parlamentos nacionales, algo que ha ido pasando en todos... excepto en España. Y he ahí la pescadilla que se muerde la cola: España aún no está obligada a cumplir esos criterios en tanto en cuanto España aún no ha aprobado la reforma correspondiente.

En sus catorce páginas, el documento relaciona este extremo con el acuerdo entre Sánchez y PNV, en el que el PSOE se compromete a «no impulsar ninguna modificación» de la legislación electoral. El informe detalla que en las elecciones europeas de 2024, la representación democrática estuvo «distorsionada» ya que la coalición CEUS, de la que era miembro el PNV junto a Coalición Canaria, logró un escaño con el 1,63% de los votos en España. «Este resultado no habría llegado al umbral mínimo que requiere la reforma de 2018, por lo que no tendrían derecho a ese escaño», señala el borrador.

Todos los Estados salvo España han ratificado la decisión para imponer un porcentaje mínimo entre el 2 y el 5%

El ponente del informe, el eurodiputado popular Adrián Vázquez, sostiene que España «es el único responsable de que la reforma no se haya podido aplicar», ya que la norma no ha sido ratificada en nuestro país. A juicio de Vázquez, «no hay un problema jurídico» para lograr esa ratificación, «lo que hay es un bloqueo político» y añade que el Gobierno español no ha promovido la ratificación de la reforma «porque tiene un acuerdo con el PNV que se lo impide».

Vázquez apunta que el acuerdo «impide» al Gobierno modificar la ley electoral española «sin el consentimiento previo del PNV». «No podemos permitir que los intereses de un socio de gobierno bloqueen decisiones europeas», subraya. Por ello, pide a España que desbloquee el proceso de ratificación y que impulse la reforma. En caso contrario, propone que el Parlamento envíe «una carta formal» al Consejo para que llame la atención al país.