Casado avisa al Gobierno de su oposición frontal al acercamiento de presos de ETA Pablo Casado visitó ayer Santa Pola para recordar a las dos personas asesinadas por ETA en 2002. / EFE El presidente del PP acusa a Sánchez de premiar el apoyo del PNV a la moción de censura contra Rajoy con el traslado de reclusos NURIA VEGA MADRID. Viernes, 10 agosto 2018, 12:40

No parece que el consenso entre el Gobierno y el PP en materia penitenciaria vaya a ser posible en esta legislatura. El traslado de los reclusos de ETA Olga Sanz y Javier Moreno desde la prisión de Villabona (Asturias) a la de Basauri ha despertado los recelos de los conservadores y ha avivado el discurso de Pablo Casado contra cualquier cambio en la política de cárceles que favorezca el acercamiento de presos de la organización armada a Euskadi. El líder de los populares advirtió ayer de que su oposición será frontal en este terreno. Más aún cuando cree que Pedro Sánchez busca premiar así el respaldo del PNV y EH Bildu en el Congreso: «No pueden contar con nosotros, porque pensamos que es una contraprestación a una moción de censura vergonzante».

El cambio de cárcel, en esta ocasión, se produce después de que los dos presos de ETA hayan accedido al tercer grado una vez cumplidas tres cuartas partes de su condena. Además, desde Instituciones Penitenciarias se informó esta semana de que tanto Sanz como Moreno se han desvinculado de la banda, han renunciado a la violencia, han abonado su responsabilidad civil, han pedido perdón y han mostrado disposición a colaborar con las autoridades.

El Gobierno de Sánchez ha defendido la plena legalidad de esta medida en el marco de la ley penitenciaria, pero Casado censuró la puerta abierta que el delegado del Gobierno en el País Vasco dejó el miércoles a nuevos movimientos de presos. Jesús Loza avanzó el propósito de poner en marcha «algo parecido» a lo que fue la vía Nanclares, el protocolo para reinsertar a aquellos reclusos desmarcados de la banda que puso en marcha el último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. «Nos preocupa mucho -denunció el presidente del PP- la política antiterrorista que está planteando el Gobierno».

«Que no cuenten con nosotros porque es una contraprestación a una moción vergonzante» Pablo Casado, Presidente del PP

«Cualquier decisión en materia antiterrorista debería contar con el visto bueno del PP» Alberto Núñez-Feijóo, Presidente de Galicia

«Iturgaiz y el PP demuestran bajeza moral al utilizar el terrorismo para hacer política» Santos Cerdán, Coordinación Territorial del PSOE

No es la primera vez que la relación entre el PSOE y el PP se tensa a cuenta de la política antiterrorista. Ya ocurrió con Rodríguez Zapatero en la Moncloa y Mariano Rajoy en la oposición y todo apunta a que en esta nueva fase será uno de los puntos de fricción entre ambas formaciones. «No podemos aceptar -avanzó Casado desde Santa Pola, adonde acudió para homenajear a dos víctimas de ETA- que el delegado del Gobierno en el País Vasco me diga que no molestemos. Lo siento mucho, pero nos molesta que haya una cesión a los terroristas y que, sin embargo, no se esté cerca de las víctimas».

Los «papeles para todos»

Casado retomó ayer otro tema con el que ha decidido hacer oposición al Gobierno, el de la inmigración. El líder del PP aseguró que, «en apenas dos semanas, el PSOE nos ha dado la razón en que no era posible la política de papeles para todos», motivo por el que, a su juicio, «Interior ha aumentado las medidas de protección en la valla de Ceuta y Melilla».