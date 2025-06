Otegi suspende el primer año del Gobierno Pradales

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha cuestionado este viernes la gestión del lehendakari Imanol Pradales al cumplirse un año de su mandato, ... y ha considerado que el Gobierno Vasco «no tiene un proyecto claro», realiza «muchos anuncios» y «ha solucionado pocas cosas». Así lo ha manifestado el dirigente soberanista en una entrevista hecha en Euskadi Irratia.

Otegi ha lamentado que el Ejecutivo de coalición entre PNV y PSE-EE no esté demostrando dirección política clara. En su opinión, se trata de un gobierno que no es «ni abertzale ni socialista», donde las dos partes se neutralizan. «Hace muchas promesas, pero la sensación general es que no se están resolviendo los problemas reales de la ciudadanía», ha declarado Otegi, que ha suspendido el balance de estos primeros doce meses.

En lo referido al «pacto ético» anunciado por Pradales al inicio de la legislatura, el líder soberanista ha preguntado «dónde está» y ha criticado que se hagan uso de «grandes operaciones de marketing» sin resultados palpables. «En su momento se habló mucho de la apuesta por la estabilidad, y lo que se ve es que no hay un Gobierno fuerte con un proyecto», aclara Otegi .También ha advertido que, aunque es comprensible que se necesite tiempo, «la gente no ve soluciones».

En referencia al autogobierno, el coordinador de EH Bildu apuesta por «un proyecto político democrático y plurinacional» y ha subrayado la necesidad de que la ciudadanía vasca reflexione sobre «hasta cuándo vamos a seguir sin protección, dejando en manos de Madrid y París decisiones que nos corresponden a nosotros».