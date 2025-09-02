Otegi ve «muy difícil» que Sánchez saque los Presupuestos y pide «un programa democrático» para mantener el bloque de la investidura

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha admitido este martes que ve «muy difícil» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logre sacar ... adelante los Presupuestos Generales del Estado, una apuesta formulada ayer por la noche por el jefe del Ejecutivo central en una entrevista en TVE en la que dejó abierta la puerta a mantener la legislatura incluso sin tener aprobado el proyecto de las Cuentas públicas.

Entrevistado en Radio Euskadi, Otegi se ha mostrado partidario de pactar «un programa democrático» para mantener activo el bloque de la investidura y evitar que primen los intereses partidistas. Ha vuelto a expresar su rechazo a que gobierne «la derecha y la extrema derecha» y ha admitido que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión preventiva por la investigación de supuestas mordidas en obras públicas, era el interlocutor socialista con EH Bildu y con el PNV en el debate del nuevo estatus de autogobierno.

Otegi ha reconocido que tanto el encarcelamiento de Cerdán como el proceso de renovación del PNV son factores que han retrasado la discusión sobre la reforma del actual marco jurídico-político y la búsqueda de nuevos instrumentos que permitan avanzar en la soberanía. Respecto a este útimo asunto, ha afirmado que durante los útimos seis años, la coalición soberanista ha mantenido un diálogo muy fluido con la ejecutiva jeltzale presidida por Andoni Ortuzar. «Hace falta crear esa relación de confianza», ha señalado en relación a su interlocución con el EBB encabezado por Aitor Esteban, con el que se puso en contacto ayer mismo por la tarde para mantener un próximo encuentro.

Contratos con Israel

Otegi se ha referido también a la inversión de CAF en un proyecto ferroviario en Israel y ha señalado que esta apuesta podría ser perjudicial, por ejemplo, para determinados compromisos de la empresa guipuzcoana como el que está a punto de dilucidarse en Bélgica. «CAF podría prescindir de este contrato con Israel», ha apuntado, «incluso por esas razones económicas».

Igualmente, el líder de la izquierda independentista ha vuelto a reclamar «un modelo policial alternativo» para la Ertzaintza y la Policía foral de Navarra. Además, ha criticado con dureza la «sumisión» de la Unión Europea a los Estados Unidos en el plano geopolítico y la decisión de Israel de «aniquilar al pueblo palestino, de la misma manera que Hitler quiso aniquilar a los judíos».