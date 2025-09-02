Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en una rueda de prensa. E. P.

Otegi ve «muy difícil» que Sánchez saque los Presupuestos y pide «un programa democrático» para mantener el bloque de la investidura

Revela que Cerdán era el interlocutor del PSOE con PNV y EH Bildu en el debate del nuevo estatus de autogobierno

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:08

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha admitido este martes que ve «muy difícil» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logre sacar ... adelante los Presupuestos Generales del Estado, una apuesta formulada ayer por la noche por el jefe del Ejecutivo central en una entrevista en TVE en la que dejó abierta la puerta a mantener la legislatura incluso sin tener aprobado el proyecto de las Cuentas públicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  2. 2 El Sadar, nueva casa de Becker
  3. 3 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  4. 4

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  7. 7 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  8. 8

    El club de remo Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes
  9. 9

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  10. 10 Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Otegi ve «muy difícil» que Sánchez saque los Presupuestos y pide «un programa democrático» para mantener el bloque de la investidura

Otegi ve «muy difícil» que Sánchez saque los Presupuestos y pide «un programa democrático» para mantener el bloque de la investidura