Directo | Vox ocupa los asientos habituales del PSOE en el Congreso

Melchor Saiz Pardo

El grupo parlamentario de Vox ya está en el Congreso. Santiago Abascal se ha sentado en el lugar que habitualmente se sentaba Pedro Sánchez en la oposición. La distribución de hoy no es la definitiva. En esta sesión no hay escaños asignados. Abascal podría sentarse hoy justo a las espaldas del presidente Sánchez, si no se cambia la distribución habitual. Podría ser la imagen del día.