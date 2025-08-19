17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
La formación ultraderechista protagoniza un llamativo acto en Donostia
A. B.
Martes, 19 de agosto 2025, 13:06
Menos de una veintena de miembros de Vox, 17 en concreto, han desplegado este martes una larga bandera de España en la playa de La ... Concha de Donostia. Una imagen que ha sorprendido a los vecinos y turistas que paseaban o se metían por la mañana en las aguas de la bahía. Más allá de la llamativa fotografía, el acto no ha tenido mayor trascendencia.
No es la primera vez que la formación ultraderechista realiza un acto similar a este. La última vez fue el año pasado, cuando desplegaron también en la playa de La Concha una bandera de 50 metros y escribieron en la arena «por España». Y, según publicaron en su cuenta de X, lo hicieron pare celebrar que habían alcanzado los 10.000 seguidores en la red social. En aquella ocasión tampoco fueron muchos más miembros los que sostuvieron la tela.
