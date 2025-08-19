Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los miembros de Vox agarran la bandera. A. M.

17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha

La formación ultraderechista protagoniza un llamativo acto en Donostia

A. B.

Martes, 19 de agosto 2025, 13:06

Menos de una veintena de miembros de Vox, 17 en concreto, han desplegado este martes una larga bandera de España en la playa de La ... Concha de Donostia. Una imagen que ha sorprendido a los vecinos y turistas que paseaban o se metían por la mañana en las aguas de la bahía. Más allá de la llamativa fotografía, el acto no ha tenido mayor trascendencia.

