El PNV mantendrá su apoyo a Sánchez pese a su soledad para evitar el adelanto electoral El lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron en la Moncloa el pasado 25 de junio. / ERNESTO AGUDO Jeltzales y PSE blindan su estabilidad en Euskadi a pesar de las discrepancias en autogobierno | Los gobiernos central y vasco abren «una línea de interlocución» para avanzar hacia una nueva política penitenciaria ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Martes, 31 julio 2018, 08:22

El PNV no teme quedarse solo con el Gobierno de Sánchez. Cierra filas y mantendrá su apoyo al nuevo Ejecutivo con el fin de no agotar la legislatura y evitar a toda costa un adelanto de las elecciones generales; por lo menos hasta que no se celebren las municipales en mayo del próximo año, según fuentes nacionalistas. Y es que la formación jeltzale no se siente incómoda en absoluto en su posición de sustentar, casi en solitario, al Ejecutivo socialista. Al mismo tiempo, en Euskadi, el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, aseguró que el acuerdo de Gobierno PNV-PSE está blindado a pesar de las discrepancias evidenciadas en materia de autogobierno.

Pese a que en sus apenas dos meses de gobierno el secretario general del PSOE ha sufrido varios varapalos, el PNV ha dejado claro su deseo de garantizar la estabilidad en las instituciones para que los acuerdos adquiridos con el nuevo Ejecutivo socialista salgan adelante. Muestra de ello es que el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, volvió a escenificar su respaldo al Gobierno central el sábado, justo un día después de que el Congreso rechazara el techo de gasto para 2019, apoyado solo por los peneuvistas. Sobre todo, porque el PNV quiere evitar un adelanto de elecciones generales que le perjudicaría en su objetivo de reeditar los buenos resultados que podría obtener en comicios municipales y autonómicos, ya que los comicios generales suelen favorecer el voto a los partidos estatales.

Fuentes nacionalistas precisan que mayor coste tenía para el PNV el sostenimiento del anterior gabinete del PP de Mariano Rajoy. Esperan, además, que el presidente Sánchez pueda tener más éxito en el próximo intento de negociación presupuestaria con Podemos y los grupos catalanes, de cara a las Cuentas estatales del año que viene, pese al revés sufrido con el techo de gasto. Ortuzar se referirá a estos y otros asuntos hoy en Bilbao, en el día de San Ignacio, jornada festiva para el PNV ya que se cumplen 123 años de su fundación.

Mientras, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, lanzó otro guiño y evidenció ese vínculo entre ambos Ejecutivos, vasco y central, al afirmar que espera que el compromiso de Madrid de proceder a un acercamiento de presos se lleve a cabo y se haga «lo antes posible». Tras el último consejo de Gobierno del curso, anunció la apertura de una «línea permanente de relación discreta» entre ambas administraciones para avanzar hacia una nueva política penitenciaria «que se aleje de la excepcionalidad de los tiempos pasados». También confió en que todo lo comprometido se haga en aras a la normalización de la convivencia. Y mencionó asimismo la reunión de la Comisión Bilateral Técnica de Cooperación Euskadi-Estado, que calificó de «oportunidad» para avanzar en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y en la actualización y profundización del autogobierno vasco. De hecho, esta mesa se ha comprometido ya a cerrar las primeras transferencias pendientes, relativas a varios tramos de ferrocarril en el País Vasco.

Un análisis compartido

Erkoreka fue preguntado por las relaciones entre el PNV y el PSE tras las diferencias en la ponencia del nuevo estatus, donde jeltzales y EH Bildu han llegado a un acuerdo que los socialistas consideran excesivamente soberanista y ante el que han presentado un voto particular. El portavoz garantizó que no peligra la estabilidad de su Gobierno pese a los desencuentros evidenciados entre los socios sobre autogobierno. El portavoz autonómico insistió ayer, una vez más, en que las discrepancias políticas en materia soberanista no «interfieren» en la acción del Ejecutivo vasco y aseguró que representantes peneuvistas y socialistas en el Gobierno Vasco han «compartido» un análisis «positivo» sobre el cumplimiento de su programa.

En este sentido, Erkoreka sacó pecho al destacar que ya se han puesto en marcha 175 compromisos y 655 iniciativas del programa de gobierno acordado entre ambas formaciones, así como que se están tramitando 15 de los 18 proyectos de ley previstos para el primer semestre del año, a los que se suman tres iniciativas legislativas de los grupos que integran el gabinete de Iñigo Urkullu. Puso en valor tres iniciativas pendientes; la 'Estrategia Euskadi Basque Country 2020', el 'VII Plan de igualdad', y el 'IV Plan de Formación Profesional'.

El portavoz del gabinete de Urkullu insistió en la buena salud del pacto entre nacionalistas y socialistas, y afirmó que «ni remotamente» se ha considerado que las diferencias en materia de autogobierno que han surgido entre ambos en el seno de la ponencia parlamentaria puedan «repercutir negativamente en la estabilidad» de la institución.

«Darles tiempo»

En su comparecencia en Vitoria, la última hasta septiembre, el consejero vasco también señaló que está por ver qué postura adoptará el PP vasco a la vuelta de las vacaciones en relación a cuestiones como los Presupuestos vascos, tras su ruptura por la moción de censura a Mariano Rajoy. «Yo no me precipitaría dando por supuesto que el PP va a iniciar una dinámica de desestabilización institucional con EH Bildu y Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco. Me resisto a creerlo. Vamos a darles tiempo», insistió.

Pero Erkoreka no solo exhibió músculo en cuanto a las iniciativas puestas en marcha por su Ejecutivo. También en lo que respecta a la situación económica, destacó que el 'Programa Marco de Reactivación Económica y Empleo 2020' «sigue dando frutos» y, además, subrayó que el presente curso «se cierra con un crecimiento consolidado en el entorno del 3% del Producto Interior Bruto». El consejero manifestó que este crecimiento económico «ha tenido su traslación» a la creación de empleo -uno de los objetivos principales de la gestión de su Gobierno, afirmó-, de forma que la tasa de paro se ha reducido al 10,1%, y entre la juventud, ha bajado hasta el 14,9%.