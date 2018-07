Urkullu no irá mañana al Día de Gipuzkoa al tener otro compromiso Es la primera vez que el lehendakari no acude al acto de Azpeitia estando en Euskadi, ya que su ausencia en 2015 fue por un viaje oficial en EE UU MACARENA TEJADA SAN SEBASTIÁN. Martes, 31 julio 2018, 08:21

El lehendakari, Iñigo Urkullu, no asistirá a la cita de mañana en Azpeitia con motivo del Día de Gipuzkoa. Como cada 1 de agosto, el Gobierno Vasco y la Diputación participarán en la tradicional comitiva que se celebra en plenas fiestas de San Ignacio. Desde 2013, Urkullu solo ha fallado en una ocasión a este acto. Fue hace tres años, en 2015, al coincidir este evento con un viaje oficial a Boise, Estados Unidos. Esta vez, el lehendakari sí estará en Euskadi el Día de Gipuzkoa. Sin embargo, no podrá acercarse a Azpeitia porque tiene un compromiso en la agenda que, según aseguran fuentes oficiales, no ha podido cambiar.

Urkullu no es el único lehendakari que no ha asistido en alguna ocasión a la celebración del Día de Gipuzkoa. En su momento, el socialista Patxi López cedió el testigo a su sustituta en vacaciones, la actual portavoz y ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España, Isabel Celaá. Su predecesor, Juan José Ibarretxe, también se ausentó de la celebración algún año. En lugar del lehendakari, Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, y María Jesús San José, consejera socialista de Trabajo y Justicia, serán las encargadas de presidir la comitiva.

También se prevé que estén, como cada año, el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, quien oficiará la tradicional misa en el santuario azpeitiarra, las presidentas del Parlamento Vasco y las Juntas Generales de Gipuzkoa, Bakartxo Tejeria y Eider Mendoza, respectivamente; el diputado general del territorio, Markel Olano; el teniente de diputado general, el socialista Denis Itxaso; y el alcalde de Azpeitia, Eneko Etxeberria (EH Bildu).

Los pensionistas, presentes

Además de los representantes políticos, miembros de la asociación de familiares de presos Etxerat estarán presentes en la celebración del Día de Gipuzkoa en Azpeitia, donde entregarán una carta con sus peticiones. Pero no son los únicos que quieren hacer llegar sus demandas al Gobierno Vasco. Este año, a diferencia de los anteriores, un grupo de pensionistas prevé asistir al encuentro con el objetivo de reivindicar sus derechos. Así, a las asiduas manifestaciones de este colectivo se une la quedada en Azpeitia ante los representantes políticos.