Maddalen Iriarte: «Nuestro acuerdo conel PNV es un escalón más para nuestro objetivo final, un Estado independiente vasco» Maddalen Iriarte posa en uno de los rincones de los jardines del Palacio de Miramar. / JOSE USOZ Portavoz parlamentaria de EH Bildu «A los que se han quedado al margen del pacto para el nuevo estatus les ha entrado vértigo y lo han querido vetar y hacer ver que es insuficiente, cuando somos el 61,3%» ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 22 julio 2018, 08:28

No hace ni tres años que se convirtió en parlamentaria de la mano de EH Bildu y ya conoce «las tripas» de la política. Maddalen Iriarte (Donostia, 1963), portavoz de la coalición soberanista, está en primera línea de los trabajos parlamentarios de la ponencia de autogobierno para elaborar un nuevo estatus para Euskadi. «Creo que con voluntad política este acuerdo se puede aceptar sin tocar la Constitución», pronostica.

-¿Por qué EH Bildu califica de «histórico» el acuerdo alcanzado con el PNV sobre las bases del nuevo estatus?

-Porque es un acuerdo entre diferentes, moderno y de progreso. Un acuerdo que profundiza en los derechos sociales de la ciudadanía. Un acuerdo para avanzar y que nos pone a la altura de una democracia europea del siglo XXI. ¿Y por qué es histórico haberlo alcanzado con el Partido Nacionalista? Porque en los últimos 40 años el PNV y la izquierda soberanista no habían logrado un pacto global de estas características. Esto demuestra que las alianzas son posibles... Y en un futuro ya veremos cómo evoluciona.

-¿Y por qué hasta ahora no había sido posible un acuerdo entre las dos grandes familias abertzales?

-Estoy recién llegada a EH Bildu y lo que conozco de cerca es, precisamente, cómo hemos trabajado en esta ponencia de autogobierno. Nuestro partido tenía claro que quería acordar unas bases para que los ciudadanos puedan decidir sobre las políticas que inciden sobre ellos diariamente, y también para pactar un nuevo modelo de relación con el Estado español. Y nos hemos dejado la piel en el empeño. Finalmente hemos acordado con el PNV, y en el capítulo de derechos, también con Elkarrekin Podemos.

-¿EH Bildu ha asumido muchos de los planteamientos del PNV -el modelo confederal o la relación bilateral con el Estado- para que este pacto sea posible?

-En EH Bildu el objetivo final es un Estado independiente vasco, pero el marco en el que debíamos trabajar para ello era la ponencia en el Parlamento Vasco. Es decir, sabemos hasta dónde podemos llegar y que este acuerdo es, de momento, un escalón más hacia nuestra meta final.

-¿Y con estos principios no renuncian a una posible independencia?

-Es que en esta ponencia de autogobierno no se habla de independencia. En todo caso, creemos que desde esta situación de autonomía en la que vivimos ahora podemos ir dando pasos hacia la soberanía. De hecho, presentamos el documento con el título 'De la autonomía a la soberanía'. Con estas bases estamos más cerca de un Estado soberano aunque, efectivamente, dentro del marco que nos permite la propia ponencia.

-¿La estrategia de asumir algunas reivindicaciones del PNV es evitar que los jeltzales puedan dar un paso atrás en el futuro? ¿Una especie de marcaje?

-Claro que hemos asumido algunos planteamientos del PNV. Pero cuando comenzamos a trabajar en la ponencia por el nuevo estatus decidimos que todas aquellas herramientas que sirvieran para dar pasos adelante eran válidas para EH Bildu. Por eso, hemos llegado a acuerdos en aspectos que allanan el camino para lograr un pacto que mejore la vida de las ciudadanas y ciudadanos. Y consideramos que la manera de hacerlo es que cada persona decida sobre las cosas que le afectan día a día: la escuela, la salud, las pensiones...

-El pacto alcanzado entre los dos grupos abertzales y Elkarrekin Podemos en el capítulo de derechos, ¿es lo suficientemente plural y transversal?

-El acuerdo cuenta con una mayoría reforzadísima. Está representado el 61,3% del Parlamento Vasco. Y con la incorporación de Elkarrekin Podemos en este capítulo llegamos al 75%. Creo que son amplias mayorías. ¿Que podía haber sido mejor? Pues sí. Porque el PSE se podía haber sumado a capítulos como los de transferencias y derechos, incluso al de división de poderes. Pero desde el principio los socialistas decidieron quedarse al margen. No han querido legitimar este pacto y, de alguna manera, han vetado otros caminos a seguir. No obstante, también quiero hacer hincapié en que si para algo ha servido esta ponencia es para acercarnos a personas de otras formaciones. Yo he empatizado con gente del partido socialista, por ejemplo.

-¿Y con gente del PP?

-Con algunos también. Pero desde el principio el Partido Popular dijo que no. Hace unos días me llamó la atención la comparecencia de Alfonso Alonso y Borja Sémper diciendo exactamente lo mismo que habían manifestado el primer día de la ponencia. Está claro que no quieren acordar.

-¿La mayoría parlamentaria que forman PNV y EH Bildu sería suficiente para aprobar una ley tan importante como el nuevo estatus?

-Es una mayoría del 61,3%. ¿Esta cifra es suficiente en otros países democráticos de nuestro entorno para aprobar una norma de esta calado? Pues sí. Y que Elkarrekin Podemos esté en el capítulo de derechos es importante porque así hemos podido dar pasos adelante con el feminismo como elemento troncal, con un apartado específico para trabajar en la igualdad de las mujeres, aunque también en Educación, en Sanidad... Pasos para modernizar nuestra sociedad. Creo que a muchos les ha entrado vértigo al ver que no están en esas mayorías, y quieren hacer ver que ese acuerdo no es suficiente.

-Pero insiste en que les gustaría que se sumaran más partidos.

-Claro, e intentaremos lograr un acuerdo más amplio. Pero el PP no quiere entrar y el PSE, que es la cuarta fuerza de este país, tendrá que decidir si se suma a la mayoría que conforma esta alianza o se queda al margen. Veo que hay muchas materias a las que el partido socialista se podría incorporar. Todos estaríamos encantados de que así lo hicieran y se pudiera ampliar este consenso. Pero el derecho a decidir es irrenunciable.

-¿Las bases aprobadas tienen encaje en el actual marco legal?

-En un principio, nosotros partimos de que las bases tuviesen un encaje en el marco legal y apelamos al título preliminar de la Constitución Española, al Estatuto de Gernika, a los derechos históricos... y creemos que con voluntad política este acuerdo se puede aceptar sin tocar la Constitución. Es más, consideramos que es una oportunidad para mantener una relación de igual a igual con el Estado español. En cualquier caso, la legalidad es también algo que evoluciona y se puede cambiar.

-¿La inclusión del derecho a decidir en el nuevo estatus es irrenunciable para EH Bildu?

-Es que la ciudadanía tiene que decidir sobre los temas que le afectan. No entiendo que no preguntemos a la gente. Lo que ha sido normal en Escocia, ¿por qué no puede serlo aquí? Votaron y no pasó nada. Ganó el 'no' y perdió el 'sí'. Y volvió a salir el sol. Tampoco entiendo los discursos catastrofistas de que con un referéndum se quiebra la sociedad. Con este acuerdo entre PNV y EH Bildu hemos hecho el ejercicio más inclusivo y democrático posible. Es que todas las opciones políticas son válidas. Las más centralistas del PP o las federalistas del PSE o las independentistas de nuestra coalición pueden recogerse y materializarse, y que luego la ciudadanía vote y decida.

-El senador de EH Bildu, Jon Iñarritu, se reunió con el president Quim Torra. ¿Quieren estrechar más los lazos con los independentistas catalanes?

-Siempre ha habido mucha y muy buena relación con las fuerzas catalanas. Tanto nosotros como el PNV. Teníamos una reunión pendiente con Torra y ya se ha hecho. La nuestra es una relación entre dos países que quieren la independencia del Estado español.

-¿Cree que la unidad del soberanismo catalán puede romperse tras el desencuentro entre JxCat y ERC?

-En una situación como la que se está viviendo en Cataluña las cosas no son lineales. Las idas y venidas son normales. Cataluña ha iniciado un proceso que verá sus frutos, y creo que la mejor manera es respetar lo que la mayoría de la ciudadanía catalana ha votado. Dar voz y voto al ciudadano es lo que puede solucionar este atasco. Es lo que quiero para Euskal Herria. En cualquier caso, quien violentó la convivencia en Cataluña fue el Estado español. Sin aquella irrupción y con un referéndum serio las cosas hubieran sido muy distintas.

Como una rockera

-¿Cuando en 2015 dio el paso como candidata de EH Bildu se imaginó la política tal y como la ve ahora?

-Ahora he podido conocer las tripas de la política de una manera que solo la ves si eres protagonista. Lo que no me podía imaginar era la responsabilidad que supone ser representante de una parte de la ciudadanía. Pero lo vivo como vivía mi trabajo en ETB. Ser periodista en un medio público es también una enorme responsabilidad. Una televisión que pagan los ciudadanos a los que te diriges todos los días. Lo vivía con el peso de dar lo mejor que tengo. Y ahora igual. He pasado tiempo con militantes de EH Bildu, que hacen un trabajo ímprobo en las localidades vascas. He querido acercarme a ellos para explicarles qué recoge el texto de la ponencia, que lo sepan de primera mano. He ido encantada de pueblo en pueblo, como una rockera, junto a Arnaldo Otegi.

-¿Estaría dispuesta a presentarse como candidata a lehendakari en su lugar?

-Sí, estaría dispuesta. Es algo que no tengo que decidir ahora mismo porque aún le queda tiempo a esta legislatura y todavía tengo mucho trabajo por hacer en varios ámbitos. No me gusta adelantar acontecimientos porque hay que ser cauta. Pero digo que sí estaría dispuesta, siempre y cuando la militancia de EH Bildu pensara que soy la persona adecuada. Y en este partido hay gente estupenda y muy comprometida, y dispuesta a trabajar muchísimo.

-¿Y volvería a su trabajo de periodista en ETB?

-Sí, sí. Para mí el periodismo ha sido una pasión. En el proyecto de EITB también me dejé la piel, he pasado los mejores años de mi vida y he tenido cinco embarazos de cara al público... Los momentos más importantes de mi vida.