Koldo pide su móvil para defenderse del acoso sexual denunciado por ex Miss Asturias

Koldo García, quien fuera asesor del ministro José Luis Ábalos entre 2018 y 2021, ha solicitado al juez del Tribunal Supremo que le investiga que ... le devuelva su teléfono móvil, intervenido en el registro de su vivienda en marzo de 2024, para poder defenderse de las acusaciones de la ex Miss Asturias Claudia Montes, que le atribuye delitos de acoso laboral y sexual. La defensa apunta que la terminal contiene datos que le servirán para ejercer el legítimo derecho de defensa contra esas aseveraciones, que manifiesta falsas.

La letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz, indica que la intervención de ese teléfono se produjo el 20 de marzo de 2024, «por lo que ha transcurrido un tiempo más que prudencial para que se puedan haber hecho las copias que procedan, para no perjudicar a la causa en curso». Y resalta que sólo teniendo acceso a las conversaciones contenidas en su móvil con Claudia Montes, «Koldo podrá defenderse de las gravísimas acusaciones vertidas contra él». «Es más, podrá incluso probar el chantaje al que fue sometido por la ahora tertuliana televisiva», recalca la abogada.

Para la defensa, de tener acceso al contenido íntegro del teléfono podrá acreditar y en su caso reclamar el préstamo realizado a Montes de aproximadamente 8.500 euros «cuyo plazo de devolución ya está vencido», y al que «curiosamente» la ex miss Asturias «no se ha referido en sus entrevistas mediáticas y televisivas». La letrada hace una recopilación de intervenciones en medios de comunicación de Montes e incluye frases como «'Koldo me pedía cosas obscenas', 'No he visto persona más cerda en mi vida' o que 'Koldo me presionaba con entre 10 y 20 videollamadas al día'».

Antes las graves acusaciones, la defensa traslada al juez esta solicitud de acceso al elemento probatorio intervenido, y resalta que «se articula bajo el amparo irrenunciable del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa». Y añade que la negativa o dilación en el acceso a este terminal, «elemento probatorio clave», implicaría una flagrante indefensión para Koldo García, que vería «cercenada su capacidad de aportar elementos cruciales para la acreditación de su inocencia y desvirtuar los testimonios acusatorios». Así, entiende que la proporcionalidad de la medida «es incuestionable, dada la gravedad de los delitos imputados».